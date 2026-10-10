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Lecsap a villám egy zivatarfelhőből egy városra.
Nyitókép: Unsplash

Így csapott le a tornádó Olaszországra – videó

Infostart / MTI

Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék.

Szicíliában, Calabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná.

Különösen súlyos helyzet alakult ki a calabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. A helyszínen a polgári védelem, a tűzoltóság és a rendőrség egységei dolgoztak. Tito Nastasi polgármester szerint valóságos villámárvíz zúdult a településre; járműveket sodort a tengerbe az ár, több fal leomlott, egyes utak pedig járhatatlanná váltak.

Campania régióban, így Nápolyban, Pozzuoliban és Giuglianóban is áradásokat, földcsuszamlásokat, kidőlt fákat és áramkimaradásokat jelentettek.

Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le.

A legsúlyosabb károk Marsalában, valamint a közeli Petrosino és Mazara del Vallo településeken keletkeztek. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült, amikor autójukkal a tornádó útjába kerültek.

Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelem vezetője rendkívülinek nevezte a történteket, és úgy fogalmazott, hogy a forgószél ereje az Egyesült Államokban előforduló tornádókéhoz volt hasonló.

A Telex összefoglalója szerint Marsala városán két víztölcsér is végigsöpört, több ház leomlott, autók borultak fel, fák és oszlopok dőltek ki. Marsala polgármestere háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült, de a kárfelmérés még folyamatban van. Az egyik víztölcsér telibe talált egy iskolát, miközben az épületben 273 diák tartózkodott. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet sérülés nélkül, legfeljebb karcolásokkal megúszták az esetet. Összesen mintegy húsz ember sebesült meg, köztük tucatnyi gyermek, akiket a helyi kórházak sürgősségi osztályain láttak el. A súlyosabb sérültek között van egy 70 év körüli házaspár, akiknek az autóját a szél felemelte és felborította, őket a palermói kórházba vitték, de nincsenek életveszélyben.

A meteorológiai szolgálatok szerint a dél-tirrén-tengeri ciklon meleg, nedves levegőt szállít Észak-Afrikából Dél-Olaszország, Lazio déli része és a középső Adriai-tenger partvidéke felé. Emiatt a következő időszakban is kiterjedt, helyenként jelentős csapadék várható. A korábbi esőzések miatt telített talajok következtében továbbra is fennáll az áradások és földcsuszamlások veszélye.

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Kezdőlap    Külföld    Így csapott le a tornádó Olaszországra – videó

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