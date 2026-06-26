Új küldetést kapott Kapu Tibor Tanács Zoltán minisztertől

Ha egy kormány nem felesleges dolgokra költi a pénzt, akkor minden fontosra jut – mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán ilyen fontos tevékenységnek tartja az űrkutatást, mert az a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, vagyis befektetés a jövőbe. Az űripar a szuverenitás és az önálló gazdaság stratégia fontos eleme lehet, ha nem szeretnénk összeszerelő üzem maradni – tette hozzá a tárcavezető.

„Nagyon jó lenne, hogy a HUNOR-program nem egy fontos fejezet lezártát, hanem egy új fejezet kezdetét jelenthetné a magyar űrkutatás történetében.

A következő félévben az a tervünk, hogy megújítjuk hazánk űrstratégiáját és kidolgozzuk azt a koncepciót, hogy hogyan lehet a magyar gazdaságot, a magyar tudományt, innovációt az űrtevékenységek kapcsán a következő évtizedekben fejleszteni. Ehhez kértem fel Kapu Tibort szakmai vezetőként és segítőként, és bízom benne, hogy a következő hónapokban egy nagyon izgalmas együttműködéssel egy olyan koncepciós javaslatot tudunk majd a kormány elé tárni, amely meggyőz mindenkit arról, hogy a következő években az űrtevékenység nagyon fontos lesz Magyarország számára” – jelentette ki a miniszter a HUNOR-program jubileumi, Kapu Tibor kutatóűrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén.

Budapest, 2026. június 25. Kapu Tibor kutatóûrhajós (j) és Góczán Bence, a StratoSpace vezérigazgatója egy magaslégköri ballont enged fel a HUNOR-program jubileumi ünnepségén a HUNIVERZUM - Magyarok a világûrben látogatóközpontban, a budapesti Millenárison. MTI/Purger Tamás

Kapu Tibor elmondta, hogy Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajóssal együtt az elmúlt egy évben 122 helyszínen legalább 40 ezer emberrel oszthatták meg az élményeiket. Az utóbbi időszakban főként óvodákban és iskolákban válaszoltak a gyerekek kérdéseire.

Azon dolgoznak, hogy a felnövő generáció már tudja, mi az űrkutatás és hogy bárhonnan is érkezzen az ember, megvalósíthatja az álmait.

Kapu Tibor felidézte, hogy a magyar űrtevékenység koordinálása az elmúlt két esztendőben kettészakadt. Örömét fejezte ki, hogy tevékenységeik a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetése alá fognak tartozni, ezzel megágyazva a további fejlődésnek. A kutatóűrhajós büszke az új megbízására. „Hiszem, hogy ezzel hozzájárulunk egy modernebb és bátrabb Magyarországhoz” – fogalmazott Kapu Tibor.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.