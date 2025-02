Már virágzik a mogyoró, kezdődik az allergiaszezon

Akár már februárban is jelentkezhetnek a szezonális pollenallergia egyes tünetei, de még nem késő, hogy kivizsgáltassuk magunkat. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa azt mondta az InfoRádióban, hogy érdemes már akkor elmenni az orvoshoz, amikor még nincsenek komoly panaszaink, ugyanis az allergiateszt valamennyire provokálhatja a tüneteket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szezonban nem vizsgálnak ki légúti vagy más allergiát, de ha valakinek nagyon erősek a tünetei, esetleg asztmás panaszok is előfordulnak nála, akkor szezonon kívül is ajánlott a szükséges vizsgálat elvégzése.

Kraxner Helga hozzátette: most már benne vagyunk az allergiaszezonban, hiszen egyik első allergénként elkezdett virágozni a mogyoró, de ettől függetlenül lehet jelentkezni allergiavizsgálatra. Ez főleg abban az esetben javasolt, ha megjelennek az olyan jellegzetes légúti tünetek, mint például az orrdugulás, az orrfolyás, a tüsszögés, az orrviszketés vagy a szemviszketés. Allergiás nátha akkor merül fel, ha ezek közül legalább kettő jelentkezik, és az egyik tünet orrfolyás vagy orrdugulás.

Az adjunktus kiemelte, hogy a specifikus allergiavizsgálat előtt ajánlott elvégezni egy fül-orr-gégészeti vizsgálatot is, mert nem csak az allergia okozhat ilyen tüneteket, illetve ki kell zárni az allergiavizsgálatot megelőzően a krónikus gyulladásos betegségeket, esetleg az orrpolip fennállását.

Milyen betegség az orrpolip? Az orrpolipok az orrmelléküregekben, néha az orrkagylókon képződő halvány, alapjukról elmozgatható, kocsonyás nyálkahártya-képződmények, vizenyős duzzanatok, amelyek általában mindkét orrüregben, gyakran többszörösen fordulnak elő. Jóindulatú, azaz áttétet nem előidéző daganatokról van szó. A polipok elzárják a melléküregek kivezető nyílását, az orrjáratokat és az orrüreg hátsó, csontos szélű nyílását, amely a garat felső részébe, az orrgaratba nyílik. Ennek következtében az orrlégzés akadályozott, csakúgy, mint az orrsövényferdülés esetén, és a szaglás romlik. Az orrpolip a népesség 1–4 százalékát érinti.

Pollenallergiás tünetek esetén az allergia vizsgálatát rendszerint alkaros bőrteszttel, közismert nevén Prick-teszttel végzik. Kraxner Helga elmondta: a teszt mindössze fél órát vesz igénybe. A részletes kórtörténet felvétele után a páciens bőrére csepegtetnek különböző allergéneket, melyeket aztán egy kicsit megkarcolnak, majd várni kell nagyjából 15-20 percet, amíg leolvassa a reakciót a kezelőorvos. Minden tesztnél feltesznek hozzá pozitív és negatív kontrollt is, és ezekhez viszonyítják a bőr reakcióját.

A Prick-tesztet bizonyos gyógyszerek szedése esetén nem szabad elvégeztetni, ezért

pontosan tudnia kell az orvosnak, hogy milyen tablettás allergiakészítményeket szed az adott beteg, illetve a teszt előtti napokban fel kell függeszteni az adagolást.

Ugyanakkor a Prick-teszt elvégzése előtt és után is lehet például orrspray-t vagy szemcseppet használni, ezeknek nem lesz rossz hatása.

Kraxner Helga kiemelte: három nagy pollenszezon van. Az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári szezon a leghosszabb, április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor gabona-, fű- és csalánfélék, útifüvek, vadsóskák okoznak allergiás tüneteket. Végül a gyomszezon a nyár végén indul be, ami különösen megkeserítheti az erre érzékeny emberek mindennapjait egészen októberig. A legtöbb panaszt okozó gyomnövények ilyenkor a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék. Utóbbi szezon jellegzetes képviselője a parlagfű, amely általában időjárástól függően augusztus 20. után, szeptember eleji csúccsal támad.

Ősz végén már inkább a gombák okozhatnak bosszúságot, de Kraxner Helga figyelmeztetett, hogy akár már nyáron is kiválthatnak allergiás tüneteket. A gombaspórák levegőben való megjelenésének ugyanis kedvez a nedves környezet. A gombákat nem is szokták a szezonális allergének közé sorolni, mert ha csapadékos az idő, bármikor szinte bárhol megjelenhetnek.