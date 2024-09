Toroczkai László: kiderítettük, ki áll valójában Magyar Péter mögött

A következő három hónap döntő lesz, de a következő másfél év meg különösen érdekes, izgalmas és döntő lesz Magyarországon és a nagyvilágban is. Az amerikai választásokra is utalok, az ukrajnai háborúban is szerintem lesznek majd döntő fejlemények, és a magyar belpolitikában is rendkívül turbulens időszakot élünk – mondta Toroczkai László az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke kifejtette, hogy a Tisza Párt nem egy one man show, profi stáb áll mögötte. Állítása szerint hosszú hónapokat nyomoztak Magyar Péter után, aki elutasította a kapcsolatfelvételt a Mi Hazánkkal, és kiderítették, hogy Radnai László segíti őt, aki korábban Vona Gábort is támogatta a Jobbik élén.

"Radnai László nagyon furcsa, nagyon érdekes ember volt. Ő a globális nagyvállalatok világából jött, ő egy háttérember, hogy én most beszélek róla, ez rendkívül kellemetlenül érinti őt, és nyilván újabb és újabb támadásokat fog majd kapni emiatt a Mi Hazánk Mozgalom és valószínűleg én is tőle" – mondta a pártelnök, és felidézte, hogy amikor 2018-ban elindult a Jobbik elnöki posztjáért, akkor is róla beszélt, hogy ő áll a háttérben. Akkor is elmondta Radnai Lászlóról, hogy ő már

a nyolcvanas években amerikai és egyéb globalista pénzügyi körökkel volt kapcsolatban.

Magyar Péter eltitkolta Toroczkai László szerint a választások előtt, hogy április óta ő a Tisza Párt elnöke és nem alelnöke, mert az alelnök akkor már Radnai Márk volt, Radnai László fia. A Mi Hazánk elnöke szerint Radnai László áll annak hátterében is, hogy őt fekete listára tették a közösségimédia-platformok.

"A világon soha senkivel nem történt meg, hogy parlamenti pártelnökről azt írják, hogy egy veszélyes személy, tehát tömeggyilkosokkal, sorozatgyilkosokkal említenek egy lapon, rajta vagyok az amerikai feketelistán, a Meta-feketelistán, ami az amerikai sajtóban kiszivárgott. Jugoszláv háborús bűnösök, Adolf Hitler, Oszama bin Laden neve között van az én nevem. Az egész világon talán százan vagyunk, élő és meghalt történelmi személyek között van a nevem, egészen elképesztő ez a helyzet" – mondta Toroczkai László.

Szerinte Radnai Lászlónak komoly múltja van a globalista, nagyvállalati, pénzügyi köröknél, neki köszönhető, hogy a Tisza Párt az Európai Néppártba került.

Kijelentette, hogy a globalista köröknek kellett egy olyan párt, amit ők irányítanak, és "óriási színjátékot láttunk tavasszal", "színpadot ácsoltak és hátulról irányítják Magyar Pétert", de hozzátette, hogy a pártelnök egyébként ügyesen csinálja, amit csinál, jó kommunikációs képességei vannak. Az elnök nem tart attól, hogy a Tisza Párt felemelkedése miatt a Mi Hazánk is veszthet a népszerűségéből, mert igencsak eltérő egymástól a két párt programja és világképe. Ezt mutatja szerinte az is, hogy az egyetlen pártként tudták növelni a támogatottságukat 2022-ről 2024-re.

"A mérleg nyelve helyzetbe került a Mi Hazánk Mozgalom, és így a saját politikánkat, a saját programunkat rá tudjuk kényszeríteni, akár a Fideszre, akár a globalista vagy balliberális ellenzéki pártokra, és nekünk számunkra ez a fontos, hogy ameddig nem kormányzunk, addig kárt enyhítsünk" – mondta a pártelnök, és közölte, nem kötnek koalíciót más pártokkal, de civilekkel is csak akkor, ha garantálják, hogy nem áll mögöttük másik párt.

Grundtner András a főpolgármesteri választáson 4,99 százalékot szerzett, sokkal többet, mint a Mi Hazánk listája, viszont ezzel vélhetően hozzájárultak ahhoz, hogy Karácsony Gergely maradjon Budapest élén, mert alig néhány száz szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot, Toroczkai László szerint viszont a Mi Hazánk jelöltje olyanok szavazatait kapta meg, akik nem kértek sem Karácsony Gergelyből, sem Vitézy Dávidból.

"Túl azon, hogy a Mi Hazánk Mozgalomnak nagyon fontos, hogy a saját arculatát erősítse, és mindenkinek megmutassuk, hogy senkit nem szolgálunk ki, sem a Fideszt, sem pedig a balliberális vagy globalista pártokat, de nekünk az is fontos azért, hogy ki az a jelölt. Mi liberális jelöltet nem fogunk támogatni, mert látjuk, hogyan teszik tönkre akár a nyugat-európai, akár az amerikai nagyvárosokat azok a liberálisok, akiknek a világát akarja Budapestre hozni, meghonosítani Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is" – mondta.

Az ukrajnai háború rendezését nemcsak azért tartja fontosnak, mert gazdaságilag is tönkreteszi Európát, hanem azért, mert konkrétan veszélyt jelent mindannyiunkra. "Ez nem játék. A világ legnagyobb atomhatalmáról beszélünk, legnagyobb nukleáris fegyverarzenállal Oroszország rendelkezik, és mára Oroszország területére betörtek nyugati fegyverekkel" – érvelt a politikus. A magyar miniszterelnök békemisszióját inkább belpolitikai akciónak tartja, mert hiába látogatta végig a nagyhatalmakat, nem tudott érdemi előrelépést elérni. Szerinte a kulcs Vlagyimir Putyin és a leendő amerikai elnök kezében van.