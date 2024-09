Most már senki sem menekül – újra érdemes célba venni a Szalajka-völgyet

2017 április elején volt egy nagyon komoly hótörés, ami az akkor meglévő nyomvonal jó részét teljesen tönkretette, ki kellett tehát váltani ezt a nyomvonalat is a Szalajka-völgyben a tanösvény hosszú felújítási munkálatai során – számolt be az InfoRádióban Bartha Attila, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őre.

Az átmeneti kiváltás után viszont "fix" megoldást kellett találni, amely biztonságos is, mivel Magyarország egyik leglátogatottabb kirándulóhelyéről van szó.

"A felső tótól indul most az Ősember-barlanghoz fölvezető tanösvényszakasz, és ott történt a kiváltása a korábbi útvonalnak, lépcsősorokat építettünk be, korlátokat, illetve a feljebbi szakaszokon a megrongálódott korlátokat állítottuk helyre" – számolt be a felújítási munkáról.

Így tehát sokkal biztonságosabbá válik a turisták számára a barlang megközelítése.

Természetesen esős időben ez a hely csúszós marad, óvatosan kell még a korlátok segítségével is közlekedni, "a baleset megakadályozása továbbra is elsősorban a turisták hozzáállásán múlik", aminek a megfelelő cipőválasztás is része, rövidíteni pedig erősen ellenjavallott az útvonalon, nem mellékesen azért, mert fokozottan védett az egész terület, ha valakinek az életveszélyesség "nem lenne elég". Majdnem minden évben van halálos turistabaleset ebben a térségben.

Bartha Attila elmondta még, felújították a Millenniumi tanösvényt is, amely hasonlóan leromlott állapotban volt, csak talán kisebb kárt okozott benne a 2017-es hó, mivel fiatalabb az erdőrész. Itt asztalokat, padokat cseréltek, esőházat is felújítottak, a táblák is használhatókká váltak.