Bese Gergő atya bocsánatot kért, videóban is reagált

A Válasz Online arról írt, hogy a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta egy akta, amely azt hivatott bizonyítani, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Az atya szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort és a paralimpiai csapatot, fellépett az LMBTQ-propaganda és Hodász András ellen, családi egyesületei pedig bő 100 milliós támogatást kaptak az államtól – írta a lap, amelynek az Apostoli Nunciatúra elismerte: értesült a papot érintő súlyos vádakról, ezeket továbbították a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének. Kicsit később érkezett a hír, hogy a vádak miatt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek felfüggesztette Besét a papi szolgálat alól.

Ezt követően a római katolikus pap egy, a 777-nek küldött levélben bocsánatot kért. "Hibát követtem el. Rászedtek, naivságomat kihasználták és elveszítettem a józan ítélőképességem. Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam. Papi szolgálatomat, tanári munkámat a tőlem telhető legjobb tudással és óriási energiával végeztem. Nagyon hálás vagyok a kapott kegyelmekért, az emberek szeretetéért és azért, hogy hivatásomban számos embert vittem közelebb Istenhez és Egyházamhoz" – írta egyebek mellett.

Bese Gergő a levele szerint az elkövetkező hetekben visszavonul, bűnbánatot gyakorol és átgondolja az életét.

Most egy TikTok-videóban is megszólalt a plébános. Azoknak készítette videóját, akik az elmúlt napokban szeretetükről, kiállásukról biztosították őt és családtagjait. Elmondása szerint nagyon nehéz napokon vannak túl, de a neheze még csak most következik.

"Egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni sem igazán tudok, de hiszek abban, hogy az Úristennek mindennel szándéka van. Hiszek abban, hogy az irgalmas, teremtő Isten most is hónom alá nyúl, felemel, és vezetni fogja az életemet tovább az ismeretlen felé. Amit ő már tud, ő már ismer, és bízik bennem, hogy képes vagyok ezt az utat vele végigjárni. Fáj a szívem, mert nagyon sok embert az elmúlt napok zűrzavara megbántással, fájdalommal ért. Szeretnék tőlük és mindenkitől bocsánatot kérni, ha bármivel is megbotránkoztattam vagy bármivel is megbántottam őket" – mondta a pap. Úgy hiszi, a történtek nem a véletlen műve, "az Istennek ezzel is szándéka van", amit ő elfogad.

Hivatalos nyilatkozat egyházi vagy politikai részről az ügyben eddig nem érkezett.