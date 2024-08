Eljárás indult a tisztségeiről lemondó Győrffy Balázs ügyében

"Elbuktam és ezért vállalok minden felelősséget és következményt. A múlt éjjel ittas állapotban vitába keveredtem egy hölggyel. A vita a legnagyobb sajnálatomra tettlegességig fajult" - írta pénteken a közösségi oldalán Győrffy Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Mint arról az Infostart is beszámolt, a politikus nem emlékszik a történtekre, de tudja, hogy amit tett, elfogadhatatlan. Elnézést kért mindenkitől, legfőképpen az érintettől. Minden közéleti pozíciójáról lemondott, így az EP-képviselői mandátumáról és a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztéről is, a Fideszből pedig kilépett. Jelezte: vállalja a tette jogi következményeit is.

A Fidesznek a Facebookon megjelent reakciója szerint Győrffy Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségből.

A Központi Nyomozó Főügyészség közölte, hogy

az ügyben súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt eljárás van folyamatban.

Az Index összegzése szerint a megüresedett európai parlamenti helyre tíz politikus lehet esélyes. Ha egy mandátumról lemondanak, annak betöltése az érintett tagállam szabályai szerint történik, és arra a lehető leggyorsabban sort kell keríteni, de erre nincs hivatalos határidő. Az új képviselő személyéről a tagállam tájékoztatja a EP-t, és azt később bejelentik a plenáris ülésen. Az új EP-képviselő csak azt követően léphet hivatalba, hogy aláírta az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot.

A 2024. június 9-i európai parlamenti választáson a Magyarországot megillető 21 mandátumból a Fidesz–KDNP 11-et szerzett meg. A lista 4. helyén szerepelt a lemondott Győrffy Balázs. Mivel a párt 21-es listát adott meg, tíz személy közül választhat az alábbi listáa szerint. (A mandátumra esélyes képviselőjelöltek dőlt betűvel szerepelnek. Az első esélyes a dőlt és félkövér betűvel szereplő Bólya Boglárka.)

Deutsch Tamás Gál Kinga Gyürk András Győrffy Balázs Hölvényi György (KDNP) Szekeres Pál Ferenc Viktória Vicsek Annamária Győri Enikő László András Schaller-Baross Ernő Bólya Boglárka Petri Bernadett Hegedűs Barbara Kavecsánszki Ádám Juhász Hajnalka (KDNP) Kósa Ádám Hidas Dóra Tóth Edina Magyar Ágnes Zsófia Tordai-Lejkó Gábor

Győrffy Balázs 1979-ben született Pápán. Nemesgörzsönyben nevelkedett. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát, de tanult Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Tanulmányai végeztével a családi gazdaságukban, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban dolgozott.

2006 és 2014 között szülőfaluja, Nemesgörzsöny polgármestere volt.

2010 óta többször is a Fidesz országgyűlési képviselőjévé választották. A parlament mezőgazdasági bizottságának tagja, illetve 2018-tól a testület alelnöke volt. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, legutóbb 2022-ben választották újra öt évre.

Országgyűlési mandátumáról július 9-én lemondott Hidvéghi Balázs javára, mert európai parlamenti képviselőként folytatta volna a munkáját. Az uniós törvényhozásba a kormánypárti lista negyedik helyéről jutott be.

Számos társadalmi tisztséget is betöltött, vagy még most is visel. A Varga Gyula Református Általános Iskola és a Szász Pál Református Óvoda igazgatótanácsának elnöke, a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének alelnöke, a GABÉRT Szövetkezet igazgatósági tagja, a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, illetve a Nemesgörzsönyi Református Egyházközség presbitere.