Visszaváltási rendszer: alapvető változásokat kérnek a kereskedők

Július elsejétől már nem hozhatók forgalomba italos üvegek, PET-palackok és alumínium dobozok visszaváltási díjas logó nélkül. A legnagyobb boltokban, valamint mintegy ezer kisebb üzletben vagy büfében van jelenleg lehetőség leadni a flakonokat kézi visszaváltással, így több mint négyezer helyen tudják fogadni a visszaváltható termékeket. A raktárból még kerülhet ki régebbi csomagolású palack, de várhatóan szeptember–októbertől az egyszer használatos üvegek közül csak az 50 forintos logóval ellátottak lesznek a polcokon.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára azt mondta az InfoRádióban, hogy nem volt tökéletes az új rendszer debütálása, több problémáról is beszámoltak az érintettek, ezért Neubauer Katalin szerint át kellene gondolni a logisztikai működést. Értesülései szerint rengeteg hulladék halmozódott fel az elmúlt csaknem másfél hónapban, és az elszállítással kapcsolatban is gondok akadtak több helyen.

Ezeken kívül több más speciális probléma is van, ezért az MNKSZ arra kéri az Energiaügyi Minisztériumot, hogy egyeztessen a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel a felmerülő kérdésekről, fennakadásokról. „Hathatós segítségre és mielőbbi beavatkozásra van szükség, mert most gyakorlatilag

minden a kereskedőkön csattan, a vásárlók pedig az üzletekben adnak hangot elégedetlenségüknek.

Gyors változtatások kellenének” – jegyezte meg a főtitkár.

Mint fogalmazott, a vásárlók kényelme szempontjából az a legfőbb probléma, ha az automata nem működik. Az egyik típusú berendezéssel sok gond van, ezek gyakran leállnak, nem üzemelnek, a szervizelésük pedig lassú, illetve ha meg is javítják, ismét elromlik. Neubauer Katalin hozzátette: valószínűleg kapacitásbeli problémák is adódnak. Mindez azért gond, mert ezekből van a legtöbb a kis boltokban.

A beépíthető automaták sokkal biztonságosabban működnek, igaz, logisztikai változtatások ezen gépek esetében is indokoltak lehetnek az MNKSZ főtitkára szerint.

Emlékeztetett, hogy a kereskedők és a MOHU hosszú időn keresztül tárgyaltak, az érdekképviselet pedig olyan adatokkal tudott szolgálni ezeken az egyeztetéseken, amelyek az akkori értékesítési adatokon alapultak. Megjegyezte: a százezer értékesítési ponttal szemben jelenleg négyezer visszaváltási pont van Magyarországon, ami azt eredményezi, hogy

felhalmozott mennyiségben kerülnek a palackok azokba az egységekbe, ahol a visszaváltás megtörténik.

A főtitkár elmondta: a visszaváltást igazoló adatok online futnak be naprakészen a MOHU-hoz minden egyes automatából, és ezek az adatok visszaellenőrizhetők, ha az informatikai rendszer is jól működik. Az elmúlt másfél hónapban azonban számos technikai probléma adódott, ami jelentősen akadályozta a megfelelő működtetést. „Bízunk benne, hogy orvosolják a problémákat, és akkor normál ütemben fog működni a logisztika, a kereskedők pedig biztonsággal tudnak elszámolni a MOHU-val, mert ezzel is voltak gondok az új rendszer bevezetése óta” – jegyezte meg Neubauer Katalin.

Úgy gondolja, több visszaváltó pontra lenne szükség, egyben az MNKSZ nevében azt javasolja az olyan kereskedelmi vállalkozásoknak, amelyek értékesítenek a visszaváltási rendszerben érintett palackokat, termékeket, hogy csatlakozzanak önkéntes alapon a MOHU rendszeréhez kézi visszaváltópontként. Megítélése szerint ez a kereskedők „jól felfogott érdeke”, hiszen ellenkező esetben elfordulhatnak tőlük a vásárlók, ráadásul az új rendszerben sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal jobb logisztikával lehet majd megoldani a visszaváltást. A kézi visszaváltó pontokról ugyanis speciális és hatékonyan működő mobil automata berendezéssel gyűjtik össze a visszaváltott palackokat, ami

gyors átvételt és azonnali jóváírást biztosít a kereskedőknek.

Az MNKSZ főtitkára hozzátette: az új koncepció jó, de megismételte: csak akkor működhet megfelelően a rendszer, ha minél előbb még több visszaváltó pontot alakítanak ki országszerte.

Az elszámolási problémákat érintve megjegyezte: sok esetben a kereskedők „nem látták tisztán” a nap végén, hogy mennyi visszaváltott palack volt az automatában. Ezt a kellemetlenséget szintén informatikai problémák okozták, de Neubauer Katalin tájékoztatása szerint a múlt heti egyeztetésen a MOHU képviselői elmondták, hogy már kijavították a problémákat.

A főtitkár kiemelte: nagyon fontos lenne, hogy a kereskedőket megillető visszaváltási díj – amit már egyszer kifizettek a vásárlónak –, a lehető legrövidebb úton és százszázalékos pontossággal kerüljön vissza hozzájuk, mert a rossz elszámolás az üzletek, boltok tulajdonosainak okoz károkat. Mint fogalmazott, a kereskedőkre már eddig is annyi plusz feladat hárult, amivel nem számoltak.

Például

nagyon sok hulladék halmozódik fel az automaták mellett azért, mert a gépek nem veszik át vagy éppen technikai hiba miatt nem működnek.

„Sok vásárló ilyenkor mérgében otthagyja a hulladékot. Őket is meg lehet érteni, hiszen nem mindegy, milyen szolgáltatást kapnak. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de bízunk benne, hogy a kérdések minél előbb kiegyenesednek, és akkor egy nagyon jó visszaváltási rendszer működhet majd hosszú távon Magyarországon” – összegzett a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A felmerülő hibák kijavítására - például hogy a kisebb üzletek automatái is rendben működjenek - nem hangzottak el határidők az egyeztetéseken, ugyanakkor a MOHU a típust szállító anyavállalattól kapott segítséget: egy 25 fős szervizcsapat érkezett, amelynek tagjai gyorsabban és rutinosabban javítják a gépeket. Történt lépés az elszámolás biztonsága érdekében is. Mindemellett a MOHU folyamatosan telepít automatákat, de a problémaelhárítások, a logisztikai problémák elhárítása az MNKSZ meglátása szerint is elsőbbséget élvez, senki nem akar ugyanis például a felhalmozódott hulladékok miatt élelmiszerbiztonsági problémákkal is szembesülni. Ugyanakkor látni kell, hogy a teljes logisztikai rendszer átszervezése a több ezer tehergépkocsi menetrendjétől a fuvareszközök beszerzéséig bizonyára időbe telik.

Augusztus elején Ozori Gábor, a MOHU szóvivője is beszélt az InfoRádióban arról, hogy kellenek változtatások a logisztikában. Megemlítette, hogy néhány üzletnél a korábban vártnál jóval nagyobb mennyiségben szembesültek visszaváltandó palackokkal, amihez a MOHU is alkalmazkodni fog. Kiemelte: napi több millió visszaváltás történik az új rendszerben.