Orbán Viktor: Magyarország kész támogatni Mark Ruttét a NATO-főtitkári posztra

A kormányfő üzenetében felidézte, hogy a múlt heti európai parlamenti választásokat követően, ahol a magyarok többsége a béke mellett szavazott, fontos megállapodásra jutottak Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE