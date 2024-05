Gulyás Gergely: Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc előbb-utóbb összefoghat egymással

"Azt remélem, hogy európai szinten meg fognak erősödni azok a konzervatív erők, amelyek a háború ellen foglalnak állást, és amelyek fontosnak tartják azokat a hagyományos európai értékeket, amelyek évtizedeken keresztül társadalomszervező elvekként is megjelentek Európában" - mondta Gulyás Gergely kedden a Mandiner hetilap podcast adásában.

A miniszter optimista, és bár nem gondolja, hogy az európai konzervatívok és szuverenisták többségbe kerülnek az Európai Parlamentben, de nagyon valószínűnek tartja, hogy jobb pozícióik lesznek.

Arra is kitért: a kormányciklus felénél - ami a kormánypártoknak a legkevésbé kedvező időpont - is jó esély van arra, hogy a Európa-szerte is kiemelkedőnek bizonyuló bizalmat kapjanak a magyar választóktól.

Magyar Péter és pártjának megjelenését úgy értékelte:

a választási logika szempontjából az EP-választáson ez "akár mindegy is lehet",

a parlamenti választáson pedig "a józan ész szabályai szerint" ez a kormánypártokat segíti.

Úgy értékelt:

Magyar Péter színrelépésével, a baloldal erkölcsileg sokkal mélyebbre került, mint bármikor.

Azzal érvelt: eddig a baloldalon az a két toposz élt, hogy Mészáros Lőrinc elfogadhatatlan szereplője a magyar gazdaságnak, és hogy a nőkkel szembeni tiszteletben közmegegyezés van Magyarországon. "Magyar Péter mind a kettőnek élő cáfolata, hiszen Mészáros Lőrinc vezető tisztségviselője volt, és a nőkkel szembeni tisztelet kapcsán pedig nehéz az ő nevét említeni" - mondta.

Személyes ismeretség

"Magyar Pétert Magyar Péterként ismertem, de Poloska Péterként nem, nem tudtam volna róla elképzelni, hogy a saját feleségével folytatott magánbeszélgetését magnóra vegye" - reagált a Magyar Péterrel - Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférjével - való személyes ismeretségét firtató kérdésre.

Azt is elmondta, hogy 2018-ban, amikor az európai uniós politika még a Miniszterelnökséghez tartozott,

fel sem merült benne, hogy Magyar Pétert felkérje államtitkárnak

- bár valóban személyesen régóta ismerték egymást -, míg akkori feleségét erre alkalmasnak tartotta.

"Messiások", EP, szuverenitás

Úgy vélte: a baloldalon elégedetlenség van az eddigi "produktummal" szemben, ezért bármilyen új szereplő felmerül, akkor egyfajta messiást látnak benne. Szerinte így volt Bajnai Gordonnal, Karácsony Gergellyel, Márki-Zay Péterrel és Magyar Péterrel is. Ugyanakkor megjegyezte: miután korábban valóban ismerte Magyar Pétert, azt tudja mondani, hogy "az említett szereplők közül külön-külön bármelyiket vissza fogják sírni néhány év múlva azok, akik ma lelkesen csápolnak neki".

Szerinte a korábbi szereplők sem bizonyultak alkalmasnak arra, hogy a hozzájuk fűzött reményt valóra váltsák, de még mindig alkalmasabbak, mint Magyar Péter.

Azt is megjegyezte: Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között olyan értelemben nincs különbség, hogy mindketten a baloldalt fogják erősíteni, és bár most még mindketten tagadják, előbb-utóbb majd össze is fognak.

Úgy vélte: nem szabad lebecsülni az ellenfelet, de ha ők lesznek az ellenfelek, "akkor azért nagyon nem kell a magyar konzervatív világnak tartania".

A magyar kormány és Brüsszel közötti vitákról Gulyás Gergely azt mondta:

kevés olyan pontot találni, ahol a kormány a hibás.

"Mi arról tehetünk, hogy a háború ellen szólalunk fel, (...) azt mondjuk, hogy Európa önsorsrontó politikát folytat" - fogalmazott.

Úgy értékelt: a háborúellenesség, a migrációellenesség és a genderellenesség terén ma Magyarország képviseli Európában a józan észt. Szerinte az európai politikai elit a háború kérdésében felelőtlen, ugyanakkor a választópolgárok Európában mindenütt lényegesen racionálisabbak, békét akarnak, és nem tartják helyesnek a korlátlan fegyverszállításokat Ukrajnának. A tűzszünet és a béketárgyalás az egyetlen esély arra, hogy a világháborúval fenyegető még nagyobb veszélyeket elhárítsuk - tette hozzá.

Gulyás Gergely az orosz-ukrán háborúból való kihátrálás reális útjának azt tartja, ha az amerikai adminisztrációban következik be változás a novemberi elnökválasztáson. Június 9-e egy fontos lépés ebbe az irányba, de természetesen kell hozzá Amerika is - jegyezte meg.

Arra is kitért: nem lát olyan baloldali pártot, amely ne lenne háborúpárti, és olyat különösen nem, amely az ezzel kapcsolatos nemzetközi nyomásnak képes lenne ellenállni.

Arról, hogy

a Fidesznek lesz-e frakciója az új EP-ben, Gulyás Gergely azt mondta: "Ez csak rajtunk múlik, ahogy eddig is rajtunk múlt".

Szerinte, amikor az Európai Néppártból kiléptek, akkor is lett volna lehetőségük, hogy két frakció közül valamelyikhez csatlakozzanak. A kilépést törvényszerűnek nevezte, szerinte ez előbb vagy utóbb mindenképp megtörtént volna, mert néppárt a balliberális pártokkal kötött szövetséget.

Önkormányzati választás

Önkormányzati választásokon a miniszter arra számít, hogy a "papírforma" szerint a legtöbb helyen a hivatalban lévő polgármester tudja megnyerni a választást. Budapest esetében ebben nem biztos - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester elmúlt ötéves teljesítményét elemezve nehezen lehet arra a következtetésre jutni, hogy neki még egy ötéves megbízatást kellene adni.

Gulyás Gergely szerint "tudomásul kell venni", hogy

Budapest sokkal kevésbé konzervatív város, mint a kisebb települések, de

így is a "legkonzervatívabb európai főváros", hiszen a kormánypártok több mint 40 százalékos eredményt tudnak elérni itt.

Soha nem szabad feladni azt a reményt, hogy a kormánypártok többségbe kerülhetnek, ahogy Tarlós István főpolgármester időszakában történt - mondta, támogatásáról biztosítva Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjét.

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölttel kapcsolatban azt mondta: szakértőként hozzáértése nem kérdőjelezhető meg, azt pedig - tette hozzá - "majd meglátjuk, bejön-e vagy sem", hogy politikai szerepre vállalkozott.

Arról, hogy az önkormányzati választás országos szinten is visszajelzés lehet a pártok számára, a miniszter azt mondta:

a megyei közgyűlések adják a legjobb visszajelzést,

hogy a pártok milyen eredményt érnének el, ha most egy országgyűlési választás lenne.

Ugyanakkor arra is emlékeztetett: 2019-ben ellenzéki győzelem született Budapesten, mind a fővárosi önkormányzat tekintetében, mind a kerületek többségében, de ettől még a 2022-es választásokon "soha nem látott győzelmet" aratott a Fidesz-KDNP.

"6 millióval a 800 ezer ellen"

Az önkormányzati és európai parlamenti választás összefüggéséről szólva a miniszter azt emelte ki: az önkormányzatokat is érinti, hogy Magyarország a neki járó európai uniós forrásokhoz milyen mértékben jut hozzá, és az elmúlt ciklusban Európai Parlamentben olyan képviselők is voltak Magyarországról, akik megtettek azért, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezeket a pénzeket.

Szerinte a Momentum képviselői "abszolút élen jártak a hazaárulásban", és "nagy versenyben maradt csak le" Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció.

"Amikor az öt évet értékeljük, akkor természetesen értékelni kell azt is, hogyha valaki egyébként nettó 6 millió forintért azért dolgozott, hogy egy tanár ne kereshessen bruttó 800 ezer forintot" - fogalmazott.

Magyarország maximálisan felkészült az Európai Unió soros elnökségére - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. "Mi teszünk egy nagy szívességet" az Európai Uniónak, hogy egy olyan kormány irányíthatja - a megszabott szűk keretek között - hat hónapon keresztül Európát, amelynek van tapasztalata, és hozzá tud járulni Európa előrehaladásához.

Jelezte: az EP-választások eredménye döntő fontosságú abból a szempontból, hogy ki lesz a bizottság elnöke, és Ursula von der Leyen jelenlegi elnöknek akkor van esélye az újrázásra, ha az Európai Néppárt egyértelmű győzelmet arat. Ez nem zárható ki, de biztosnak sem tekinthető - tette hozzá Gulyás Gergely, aki szerinte sokkal jobb lenne, ha a jövőben egy másik bizottsági elnök állna a testület élén, mert az Európai Bizottság az elmúlt öt évben nem nagyon hozott olyan döntést, amely időtállónak, távlatosnak, Európa szempontjából helyesnek bizonyult volna.