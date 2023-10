Már novemberben jönnek az ázsiai sofőrök a budapesti buszokon

A Népszava információi szerint a külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatáshoz. A járművezetők lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodik. Már folyik a munkavállalók képzése, az Arriva angolul beszélő diszpécsereket is felvesz – hangzott el a BKV múlt heti igazgatósági ülésén.

A budapesti buszok egyharmadát, mintegy 450 járművet üzemeltető Arriva Bus Kft. tavaly két fővárosi tendert is nyert, amelynek eredményeként 10+2 évig üzemeltethet közforgalmú autóbuszvonalakat Budapesten. A német államvasutak, a Deutsche Bahn érdekeltségébe tartozó ArrivaBus Kft. ezzel az egyik legjelentősebb szolgáltatójává vált a főváros közlekedésszervező cégének, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt-nek. A tavaly aláírt megállapodás értemében az ArrivaBus 150 új buszt állított forgalomba idén, a szolgáltatás ellátásához szükséges járművek mellett a cég biztosítja a személyzetet is. Csakhogy a sofőrhiány a Volánbusz és a BKV mellett őket is érinti.

„A BKV igazgatósági ülésen valóban szóba került a Fülöp-szigetekről és Indonéziából hozott buszvezetők ügye”

– erősítette meg Nemes Gábor, a BKV igazgatóságának tagja. Mint mondta: a témával kapcsolatban több kérdés is felmerült, többek között az, hogy a sofőrök itt szereznek-e jogosítványt vagy a meglévő járművezetői engedélyüket honosítják.

Az is felvetődött, hogy az ázsiai sofőrök hogyan tudnak kommunikálni a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösképpen az első ajtós felszállás esetén, amikor az utazási jogosultságokat is ellenőrizni kell, illetve ki kell adni a jegyet, ha valaki a sofőrtől vásárolna.

A BKV-t már eddig is több külföldi munkaerő-kölcsönző cég kereste meg felajánlva segítségét a hiányzó munkavállalók pótlásában. Egyelőre egyiktől sem kértek konkrét ajánlatot.

„A fővárosi közösségi közlekedésben mindennapossá vált a sofőrhiány. Stratégiánk szerves része, hogy minden lehetséges eszközzel bővítsük saját járművezetői állományunkat, ezért a toborzási kampány részeként külföldi munkavállalók alkalmazásának lehetőségét is vizsgáljuk” – válaszolta az ArrivaBus Kft., amelynek anyacége más országokban már dolgozik külföldi munkavállalókkal, ezeket a tapasztalatokat is felhasználják. Az ArrivaBus kötelékében már most is dolgoznak külföldi munkavállalók, az autóbusz-vezetők körülbelül 5 százaléka közülük kerül ki.

„A jelenlegi munkaerőhiányos helyzetben a BKV folyamatosan keresi a munkaerő utánpótlásának lehetőségeit, mind magyar, mind külföldi munkavállalók toborzása kapcsán. Magyarul beszélő külföldieket már most is foglalkoztatunk, de vizsgáljuk a lehetőségeit angolul beszélő munkavállalók foglalkoztatásának is, felkészülve arra az esetre, amikor a tartós munkaerőhiány miatt valamely munkakörben az szükségessé válik” – válaszolta a BKV.