Kiderült, mi akadályozza a forgalmat egy forgalmas budapesti csomópontban

Hiányzó kerékpárfogalmi hálózati elem készül európai uniós, úgynevezett VEKOP-forrásból (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) az érintett szakaszon, amivel egyben a gyalogos közlekedés feltételei is javulnak – közölte érdeklődésünkre a Budapesti Közlekedési Központ munkatársa.

A fejlesztés célja, hogy a Margit hídtól északra, illetve az Árpád hídtól délre olyan nagy forgalmú létesítményeket tegyen kerékpárral (és gyalogosan) könnyebben elérhetővé, amik jelenleg nehezen megközelíthetők. Tehát

a Zsigmond téri átvezetéssel könnyebben, kényelmesebben, biztonságosabban és rendezettebben lehet majd „átszelni” az Árpád fejedelem útja és Lajos utca találkozásánál a kereszteződést

– emelte ki Kovács Bendegúz.

A társaság szakszóvivője szerint a jövőbeni állapot az autóval közlekedők számára sem fog érdemi változást jelenteni, mert bár az Árpád fejedelem útjáról jobbra kanyaradó sáv megszűnik, a jobbra kanyarodási lehetőség továbbra is megmarad az egyenesen haladó sávon keresztül. Megjegyezte, hogy ez az igény egyébként most sem jelentős, mert aki szeretne, már korábban, a Szépvölgyi úti kereszteződésnél is kanyarodhat.

Az előkészítő munkálatok egy-két héttel ezelőtt kezdődtek, a teljes kivitelezés hatérideje pedig november közepe – ezt követően legfeljebb garanciális javításokra kerülhet sor –, de a kivitelező akár korábban is végezhet – tette hozzá a BKK munkatársa, megköszönve addig is minden közlekedő türelmét.

Kovács Bendegúz kérdésünkre válaszolva azt is közölte, hogy a fejlesztés az érintett kerületekkel egyeztetésben valósul meg, emellett a kerékpárforgalmi főhálózat terve is tartalmazz a projektet. A BKK szóvivője végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a Zsigmond térnél most is jelentős kerékpáros forgalom van, viszont a hálózati elem hiánya miatt csak szabálytalanul vagy rendezetlenül, a járdán tudnak közlekedni a bringások.