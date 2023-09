"Kevés!" - Hableány-ítélet: az ügyészség részletesen elmagyarázza, miért kell nagyobb büntetés

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én ütközött a Margit híd lábánál a Hableány sétahajóval. A hajó kétszemélyes legénysége meghalt, a 33 fős dél-koreai csoport tagjai közül 26-an vesztek oda, egy személy pedig a mai napig nem került elő. A Hableány-katasztrófa pillanatától a Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást, és több mint 10 ezer oldalas nyomozati irat állt össze.

"A szállodahajó ukrán származású kapitányát hallgatták ki gyanúsítottként, és az iratanyag áttanulmányozása alapján a közlekedési bűncselekmények üldözésére szakosodott VI. és VII. kerületi Ügyészség a férfival szemben halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetés és 35 rendbeli minősített eseti segítségnyújtás elmulasztása miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2019 novemberében" - idézte fel az InfoRádiónak nyilatkozva Rab Ferenc fővárosi főügyészségi helyettes szóvivő.

A hosszú tárgyalássorozat végén kedden született az ügyben ítélet, a bíróság a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező veszélyeztetésben bűnösnek mondta ki a vádlottat, és ezért őt 5 és fél év fogházbüntetésre ítélte, a segítségnyújtás elmulasztásával kapcsolatos vádpont alól azonban a bíróság a vádlottat bizonyítottság hiányában felmentette.

Az ügyészség fellebbezést jelentett be a bíróság ítéletét követően.

"Az ügyészség határozott álláspontja szerint megállapítható a vádlott bűnössége a segítségnyújtás elmulasztásában is, valamint az így kiszabott 5 és fél éves fogházbüntetés az eltúlzottan enyhe, ennek jelentős emelése szükséges" - húzta alá.

Amikor a kerületi ügyészség vádat emelt - folytatta -, akkor a törvényben biztosított jogánál fogva megállapított egy 9 éves büntetést, amelyet hajlandó tudomásul venni akkor, ha a vádlott teljeskörűen beismeri a bűncselekmények elkövetését

"Figyelemmel azonban, hogy a vádlott vitatta a bűnösségét, tárgyalássorozatra került sor; az 5 és fél év, ha a segítségnyújtás elmulasztását nem állapítja meg a bíróság, az akkor sem közelíti meg a kiszabható büntetés maximumát, és álláspontunk szerint

ebben az egyébként példátlan ügyben szükséges a törvény szigorával eljárni, mondhatjuk azt, hogy a történelem folyamatában egy egyedülálló és borzasztó tragédia, és ehhez kell majd igazodnia a kiszabott büntetésnek is".

Ha az ügyészség logikáját követik, akkor a további 35 rendbeli bűncselekmény megállapítása esetén szerinte halmazati büntetés kiszabására van lehetőség, ilyenkor a büntetési tétel, tehát a kiszabható büntetés maximuma eléri a 11 évet.

"Ha ahhoz viszonyítjuk az 5 és fél évet, akkor álláspontunk szerint az kevés, nem alkalmas arra, hogy elérje a büntetési célokat" - szögezte le Rab Ferenc.

Mint az ismert, a kapitány a büntetőeljárás során többször állt kényszerintézkedés hatálya alatt, volt letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben, nem hagyhatta el a számára kijelölt ingatlant és nyomkövető eszközt is kellett viselnie.

Az ügyészek a tárgyaláson egyébként indítványt tettek a kapitány letartóztatásának elrendelésére.

"Ilyenkor a szökés veszélye miatt lehetőség van letartóztatni a vádlottat, kollégáim erre indítványt tettek, azonban a bíróság saját döntési jogával élve ezt elutasította, és fenntartotta a vádlottnak a jelenlegi bűnügyi felügyeletét" - mutatott rá.

A bíróság 6 évre eltiltotta a vízi járművezetéstől is az ukrán kapitányt. Ezzel kapcsolatban az ügyészségi álláspont az, hogy a vízi járművezetéstől eltiltást is súlyosítani indokolt.

"Az a logikánk, hogy amennyiben több bűncselekményben állapítható meg a bűnösség, akkor az egy bűncselekmény miatt kiszabott büntetés nem megfelelő, azt tovább kell súlyosítani."

A bíróság szempontjai

A bíróság szerint a vízi közlekedés gondtalan veszélyeztetésének vétségével kapcsolatban minden bizonyíték előállt, a 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásában ugyanakkor felmentették a vádlottat. Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az InfoRádióban elmondta, észlelnie kellett a kapitánynak, hogy előtte, ugyanazon az útvonalon halad egy másik hajó, több száz méterig belátható is volt a vízfelület. A kapitány a bíróság megítélése szerint nem észlelte, hogy elsüllyedt a másik hajó, a kiabálásokból és a környezete reagálásából gondolta, hogy valamilyen baj van, amikor pedig tudomására jutott, hogy mi történt. sokkot kapott. Tőle így annyi volt elvárható, hogy a saját hajóját biztonságba helyezte, és a fedélzetén lévők nem sérültek meg, utána pedig hamar segítséget kért, ennél több akkor és ott nem volt elvárható, de hogy mennyire nem volt a helyzet magaslatán, azt az is bizonyítja, hogy a hajózás nemzetközi nyelve helyett a saját anyanyelvén szólt be a rádión segítséget kérni. A cselekmény 2-8 év szabadságvesztéssel büntethető, a bíróság figyelembe vette a katasztrófa mértékét és az anyagi kárt is, ugyanakkor enyhítő körülmény volt a büntetlen előélet, hosszú és makulátlan szakmai előélete volt, viszont közben megromlott az egészségi állapota, beismerő nyilatkozatot is tett; a középmértéket kissé meghaladó büntetést állapítottak meg így. Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy a büntetésből mennyi van hátra, a tárgyalásokon megjelent, aktív résztvevője volt az eljárásnak, nem akart megszabadulni a nyomkövetőtől sem, a kötelező szabályokat mindvégig betartotta.