Nagytakarítást tartottak a szervek a Déli pályaudvarnál

"Az a tapasztalatunk, hogy az EU-s források lehívása ugyan nem rövid folyamat, általában a projektek összeállításától kezdődően a forrásszerzésig másfél-két év is eltelik, de mindenképpen kifizetődő, mert rá vannak kényszerítve a szereplők, hogy elvégezzenek egy revíziót, egy stratégiai átgondolást a fenntarathatóság szempontjából. Akármennyire is komplikáltnak és nehézkesnek tűnik a pályázás, mindenképpen jár helyzeti előnnyel, mert egyrészt partneri kapcsolatok alakulnak ki, valamint létrejön egy fenntarthatósági gondolkodás, épül egy fenntarthatósági kultúra. Úgy véljük, hogy csak ezzel a kultúrával lehetséges érdemi változást hozni. A hazai vállalatok eddig általában elkényeztetett helyzetben voltak, az operatív programoknak a lehívása ugyanis egy könnyített eljárás, így megszokták, hogy kevésbé kellett projektalapon gondolkodni, sokkal egyszerűbben tudtak egyedi elképzelésekre forrást lehívni. A közvetlen források természete más. Rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e megismertetni a hazai szereplőkkel a rendelkezésre állásukat, viszont a tájékoztatási folyamat egyben már projekt-előkészítés is. Aki ezzel a szemmel végiggondolja a saját projektterveit, fejlesztési kapacitásait, az megtette az első lépést a forrásszerzés felé" - mondta el Dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója a Sustainable World 2023 konferencián egy videóinterjúban. Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio