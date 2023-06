PSZ: két hónappal megrövidítenék az ösztöndíjasokat

A Pedagógusok Szakszervezetének szakképzésért felelős alelnöke szerint nem előzmény nélküli a mostani törvénymódosítás. A szakképzésben tanulók ösztöndíját és munkaszerződéses bérét ugyanis eredetileg a mindenkori minimálbérhez kötötték, majd 2022 elején megszüntették, most pedig a jogosultság időtartamát is lerövidítenék.

Gosztonyi Gábor emlékeztetett: eddig a vizsgaidőszak végéig kapták – teljesen jogosan – az összegeket a diákok, hiszen kvázi a munka-, illetve tanulói jogviszony is eddig tartott. Most viszont a vizsgaidőszak megkezdése előtti utolsó tanítási napig akarják ezt fizetni, az ösztöndíj összege így nominálisan tovább csökken. „Alsó hangon is, mondjuk úgy, hogy két hónapot kivesznek a diákok zsebéből.”

A törvénymódosítás ugyanakkor nemcsak a diákokat, hanem a szakképzési intézményeket is hátrányosan érintheti. A rendelkezés szerint ugyanis a jövőben nekik kell kifizetniük a vizsgadíjat az akkreditált vizsgaközpontoknak – hívta fel a figyelmet a szakképzésért felelős alelnök. Legalábbis a PSZ a 2024. évre vonatkozó költségvetési tervezetben nem látja ennek a fedezetét, tehát hogy miből és honnan fogják biztosítani mondjuk az állami fenntartású szakképzési centrumok.

Gosztonyi Gábor szerint a törvénymódosítás egyetlen pozitívuma, hogy megszűnik a műhelyiskolákban tanulók hátrányos megkülönböztetése. A korábbiakkal ellentétben így most már ők is az ösztöndíj egészére jogosulttá válnak. Az úgynevezett szakiskolai tanulók viszont a jövőben sem részesülhetnek ösztöndíjban.