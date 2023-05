Újabb fővárosi csomópontokban lesz zebra az aluljáró felett

Karácsony Gergely Facebook-posztja szerint a budapestiek városszerte kérték, hogy hozzanak létre új gyalogátkelőhelyeket és tegyék biztonságosabbá a meglévő zebrákat.

A főpolgármester közlése szerint hamarosan új gyalogátkelőn lehet átkelni az Astorián és az Örs vezér téren, míg több helyszínen középsziget létesítésével, illetve a közvilágítás fejlesztésével vállnak biztonságosabbá a zebrák.

A közelmúltban a Blaha Lujza téren is zebrákat festettek fel, de a megoldás nagy vitát vált ki, hiszen ezekben a csomópontokban az aluljárókban is átkelhetnének a gyalogosok, és akkor folyamatosabb lehetne a felszínen az autóforgalom is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán