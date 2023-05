"Illiberális" választás jön Veresegyházon

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, csaknem 58 évnyi szolgálat után, 2023 februárjában távozott Veresegyház polgármesteri székéből Pásztor Béla. A Pest vármegyei település első embere nem egészségügyi okok miatt döntött a lemondás mellett, hanem mert betöltötte a 85-öt, és mint mondta, „nem szeretné, hogy önmaga és a város számára méltatlan helyzet álljon elő”. Azt is jelezte: nagy szeretettel hagyja el a polgármesterséget. „Olyan helyről távozom, amelyet végtelenül szerettem” – fogalmazott.

Akkor még úgy volt, hogy a háttérből esetleg segíti ideiglenes utódját, Cserháti Ferencet, de úgy tudjuk, erre sem volt szükség. A korábbi alpolgármester az egyedüli jelölt most vasárnap. Állítólag volt egy másik induló jelölt is, de neki nem jött össze az elegendő támogató aláírás. Pártok már eleve nem is próbálkoztak. A Fidesz is csak 2014-ben indított jelöltet, akkor 12,5 százalékot ért el Szabóné Tolnai Ildikó Pásztor Bélával szemben.

Korábban, még Pásztor Béla lemondása előtt azt is rebesgették, hogy fia, Pásztor László vehetné át 2024-től a posztját. Ettől azonban Erdőkertes jelenlegi polgármestere elzárkózott. Amikor 2022 őszen beszélgettünk vele és kérdeztük, hogy mi lenne ha..., akkor úgy fogalmazott édesapjáról: "ő akkora csillag a közigazgatásban, hogy ma még fel sem fogják. Ő minden rendszerben tudott dolgozni Veresegyházért. Nekem pedig Erdőkertes a minden. Meggyőződésem, hogy tanítani fogják a munkásságát. Hol vagyok én még tőle…"

Veresegyház megüresedett polgármesteri székének a sorsa május 21-én, vasárnap dől el, nagyjából egy évvel a 2024-es önkormányzati választások előtt. Ennek időpontja szerdán derült ki, és erről az Infostarton is hírt adtunk.

A veresegyházi poszt legfőbb, pontosabban egyedüli várományosa tehát Cserháti Ferenc független jelölt, a települést jelenleg is irányító alpolgármester, akit egyébként Pásztor Béla is utódjául ajánl.

Most vasárnap még Gyömrőn egyéni helyi képviselőket választanak, hármat is, az indulók között van egy ismert újságíró is, Kisberk Szabolcs. Ráckevén is lehet voksolni, ennek az az érdekessége, hogy itt a Fidesz-KDNP is megméreti magát - olvasható a valasztas.hu-n.

