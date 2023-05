Választ vár az akkugyárak számáról az LMP

Gál József, az LMP szóvivője az ellenzéki párt Facebook-oldalán közvetített szombati tájékoztatóján felidézte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden jelentette be, hogy egy újabb debreceni akkumulátorgyár építéséről egyezett meg a kormány egy céggel, amelynek 14 milliárd forintnyi támogatást nyújtottak.

Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy a CATL után - annak elutasítottsága mellett - egy másik debreceni akkumulátorgyár építését is "tető alá hozza" titokban a kormány.

Az LMP szóvivoje szerint ráadásul a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre "el is szólta magát". A szóvivő szerint a miniszter azt mondta: abban, hogy a tárgyalás miként zajlott, a külügy tud segíteni, és azt is a külügy tudja megmondani, hogy hány ilyen beruházás van még tervben, mennyi van folyamatban. "Majd gyorsan ki is javította magát: már amennyiben folyik" - mondta az ellenzéki politikus.

Az LMP adatigényléssel fordul a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, hogy megtudják, hány céggel folytat még egyeztetést a kormány, valamint azt is, hogy hová és mekkora gyárat terveznek még telepíteni.

Az LMP tudni szeretné egyebek mellett azt is, hogy a kormány "miért adja el a magyar emberek jövőjét, termőföldjét, vizeit és egészséges környezetét a kínai multiknak" - mondta Gál József.