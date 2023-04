Az Állatkert elutasítja azt a felvetést, hogy területeket vonjanak el tőle, vagy megpróbálják valamilyen módon összekeverni az állatkerti és a cirkuszi funkciókat - ezt írta közleményében a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Az intézmény a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójának szerdai nyilatkozatára reagált. Fekete Péter az Indexnek beszélt arról, hogy ha nem épül új cirkuszépület, akkor opció lehet a jelenlegi felújítása, és a Biodóm területének bekapcsolása a a cirkusz működésébe. (A másik lehetőség, hogy új cirkusz épül a Nyugatihoz, és a mostani épületet megkapná az állatkert.) A cirkuszból lenne állatkert A közlemény felidézi, hogy az állatkerttel szomszédos Fővárosi Nagycirkusz fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt években arról volt szó, hogy egy új helyszínen új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ épül, amelynek helyszíneként a Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd híd – Podmaniczky utca által határolt terület lett kijelölve. A költözés után a jelenlegi cirkuszi telket az Állatkert kapná vissza. Minderről már több kormányhatározat is született.

A Fővárosi Állat- és Növénykert azonban visszautasítja azt az ötletet, hogy az állatkerti és a cirkuszi funkciókat akár csak részben összevonják, összemossák, mint ahogyan azt is, hogy ismét visszatérjen az a korszak, amikor az Állatkert amúgy sem túl nagy területét újra és újra megcsonkították.

Hangsúlyozzák, hogy az állatkertek és a cirkuszok közötti különbségek miatt a nemzetközi állatkerti szakma, de a Fővárosi Állat- és Növénykert számára is elvi kérdés, hogy a két műfaj között semmiféle keveredés ne legyen. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), amelynek a Fővárosi Állat- és Növénykert is tagja, nem is fogad a tagságába olyan intézményeket, ahol a tevékenység részeként cirkuszi elemek is megjelennek.

A Biodómot az Állatkert nem cirkusznak, hanem természeti élményközpontnak és afféle Noé bárkájának szánja

- írta közleményében Fővárosi Állat- és Növénykert.

Az már egy másik kérdés, hogy lesz-e egyáltalán Biodóm. A főváros közölte, hogy nincs forrása a beruházásra, amely most áll, de így is viszi a pénzt.

Legutóbb Baán László, a Liget projekt miniszteri biztosa beszélt arról az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy építkezésre már több mint 30 milliárd forintot költöttek, és még ennél is többe kerülne a befejezés. Úgy fogalmazott: "a lehetőség még itt van, csak egyre drágább lesz megvalósítani, és már prognosztizálni sem lehet, hogy egyébként, ha majd egyszer folytatódik az építése, mennyibe fog kerülni."

