Látogatható Budapest legmagasabb épülete – itt vannak a jegyárak

A nyilvánosság előtt is megnyílt a Mol csoport új, budapesti székházának látogatóközpontja, illetve az épület legfelső szintjén található panorámaterasz. Az érdeklődők az interaktív látogatóközpontban exkluzív részleteket ismerhetnek meg a fenntarthatóság jegyében épült, nemrég átadott Mol Campusról, valamint egy panorámás lifttel érhetik el a 29. emeleten, 120 méter magasan lévő kilátóteret.

A látogatóközpont ingyenesen tekinthető meg, a kilátóteraszra pedig online, a www.molcampus.hu oldalon megváltható jegyek érvényesek. Innen teljesen új perspektívából csodálható meg Budapest és a Duna látképe. A felnőtt jegy ára 2900 forint, 6 éves kor alatti gyermekeknek és kerekesszékkel érkezőknek ingyenes a belépés. Diákoknak, 60 év felettieknek, családoknak, valamin csoportos látogatás esetén is kedvezményt biztosítunk.

A kapuit most megnyitó Mol Campus látogatóközpont elsőként 100 Budapesten tanuló egyetemistával népesült be, akiket személyesen Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezetője igazgatója fogadott, illetve tartott nekik egy rövid előadást az energiaszektor jelenéről, kihívásairól, valamint arról a fenntartható jövőképről, amelyért a Mol is dolgozik.

Nyitókép: Mol