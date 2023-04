Gordiuszi csomó átvágva? – Bioetanol lehet a szennyezett ukrán kukoricából

Ki kell üríteni a gabonaraktárakat, mert 2 hónap múlva megkezdődik az őszi árpa, azt követően pedig az őszi búza betakarítása - mondta az InfoRádióban Zászlós Tibor, a fent említett kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke, a most előállt helyzetet vizsgáló munkacsoport vezetője.

"Van az országban mikotoxinnal fertőzött kukorica, ennek az eladása vagy kivonása a rendszerből, hogy üres raktárak rendelkezésre álljanak a mintegy 60 nap múlva elkezdődő nyári aratásra, ez rendkívül fontos teendő. Emellett a veszélyforrások miatt a tárolókat át kell tekinteni, minősíteni kell egészségügyi szempontból, és ami nem felel meg a követelményeknek, ott nyilvánvalóan a takarmányozást, illetve a feldolgozást meg kell tiltani, ki kell vonni a terményt a tárolókból" - részletezte Zászlós Tibor.

Szerinte a magyar termelő gabonájának, amely egészséges és tápláló, kell, hogy legyen raktára.

Az agrárkamara szerint a másik sürgető feladat a tranzitfolyosó szabályos működtetése; a schengeni határokon érkező szállítmányokat a vámhatóságoknak kellene átkísérni az országon, az övezeten belüli árukon pedig több, úgynevezett mélységi ellenőrzést kellene tartani, sőt

érdemes lenne visszaállítani a vámokat, amelyek bevételét 20 százalékban a tagországok piaci zavarainak enyhítésére fordítanák, 80 százalékát pedig segélyként visszakapná Ukrajna

- mint a szakember vázolta.

"Nem elvitatható, hogy Ukrajnában háborús helyzet van, nyilván egy ukrán területen tevékenykedő, akár ukrán, akár külföldi gazda szeretné biztonságos országban tudni a terményét, de ezt valamilyen módon az EU úgy is meg tudja valósítani - raktározások tekintetében -, hogy nem rombolja össze az adott országok piacát, és nem lehetetleníti el akár a magyar, akár más uniós országok termelőit" - hívta fel a figyelmet.

A kamara most azt javasolja a termelőknek, hogy a mikotoxinnal szennyezett terményt mihamarabb értékesítsék például bioetanol gyártására.

Maradhatnak a magyar intézkedések

Az Európai Bizottság illetékeseivel folytatott tárgyalások alkalmával sikerült elérni, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmával kapcsolatos eredményeket és intézkedéseket Magyarország továbbra is fenn tudja tartani - jelentette ki az agrárminiszter szerdán Brüsszelben.

Nagy István közölte: Magyarország továbbra is biztosítja az ukrán gabona tranzitját, azt, hogy a termények ellenőrzött körülmények között hagyják el az ország területét. Az agrárminiszter hozzátette: további egyeztetések folynak arról, hogy milyen további termékköröket érinthet a behozatali tilalom. Érdemes volt Magyarországnak határozottan kiállnia és megvédenie a magyar gazdák érdekét, hiszen a kiállás fordulatra késztette, intézkedési kényszerbe hozta az Európai Bizottságot - tette hozzá.

A brüsszeli tárgyalások során

az uniós bizottság olyan ajánlatot adott, amely minden eddig bevezetett intézkedést törvényessé tesz

- emelte ki Nagy István, majd hozzátette: az ígéretek között szerepel azon jogi háttér megteremtése is, hogy a tranzit biztosítása mellett Magyarország továbbra is importtilalmat tarthasson fenn az ukrán mezőgazdasági termékekkel szemben.

A június ötödikéig hatályos jogszabályi rendelettel kapcsolatban, amely az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozóan a kereskedelem liberalizációjával függ össze, Magyarország garanciákat kér, hogy amennyiben szükség lesz rá, a szabályozást automatikusan hosszabbítani lehessen - közölte. Erre az uniós bizottság ígéretet adott - emelte ki. Újabb uniós támogatási csomag érkezik, Magyarországnak is Öt uniós tagország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia vezetője szerdán juttatott el közös levelet az Európai Bizottság elnökének, továbbra is azt kérve, hogy a brüsszeli testület intézkedjen az Európába vámmentesen beáramló, a helyi gazdáknak károkat okozó ukrán gabona ügyében.

Ursula von der Leyen válaszlevelében hangsúlyozta: a közös európai megközelítés helyett alkalmazott egyoldalú intézkedések csak Ukrajna ellenfeleinek kedveznek, továbbá csorbíthatják az EU Ukrajna iránti megingathatatlan támogatását. Az unió foglalkozik az érintett országokban tapasztalható ukrán import váratlan megugrásának "konkrét, de nem szándékos" következményeivel.

