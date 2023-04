Ennyit ér a magyar dolgozók szabadsága – itt a teljes lista

A magyar dolgozók összesen 11 munkaszüneti napot kapnak egy évben állami és vallási ünnepek okán, és 20 napnyi alapszabadságot – írja a Pénzcentrum.

A magyar munkavállalók 2017 óta, mióta a nagypénteket is annak nyilvánították, 11 munkaszüneti napot kapnak egy évben. 2023-ban a 11 munkaszüneti napból mindössze kettő esik hétvégére: a január 1-je vasárnap volt, az augusztus 20. pedig szintén vasárnap lesz. Mindemellett május 1-je, október 23. és december 25. is hétfőre fog esni, így a húsvétot és pünkösdöt is beleszámítva

öt hosszú hétvége is van idén,

anélkül hogy bármilyen napot le kellene dolgozni. Március 15. szerdára esett, ahogy november 1-je is hét közepére fog esni.

Az, hogy az ünnepek után hány munkaszüneti nap jár, nagyon különbözőféleképpen alakulhat országonként – derül ki a Visual Capitalist gyűjtéséből. A világon a legtöbb ilyen „szabadnap” Iránban jár a dolgozóknak, ahol 27 nap van, amikor nem kell dolgozni. Európában a legtöbb ünnepnapi munkaszüneti napot San Marinóban kapnak a dolgozók, összesen 20-at. Ha a szomszédos országokat nézzük: Ausztriában, Romániában, Szlovéniában 13 nap jár, Ukrajnában 12, míg Szerbiában 11. A szlovák dolgozóknak viszont 15 nap is jut egy évben.

Ezenkívül alapszabadságot Magyarországon 20 napot vehetnek ki egységesen a dolgozók, amelyhez különféle jogcímeken adódhatnak hozzá a pótszabadságok bizonyos életkor felett, gyermekek születése esetén, az extrém munkakörülmények miatt vagy fogyatékkal élő személyeknek. Vannak továbbá rendkívüli esetekben igényelhető szabadság napok, ezek azonban nem számítanak bele az alapszabadságba.

Európában a 20 szabadnap a minimum. Több országban, mint Ausztria, Dánia, Franciaország, Luxemburg, vagy Svédország 25 nap is jár, de Monacóban, San Marinóban, Skóciában, Moldovában vagy Andorrában ennél is több. A világ több pontján azonban sokkal kevesebb nap jár: Mikronéziában, Naurun vagy Kiribatin például 0 nap, ahogy hivatalosan az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol a munkáltatók dönthetnek, hány szabadnapot kínálnak a dolgozóknak. A legtöbb munkáltató azonban legalább 10 napot szokott meghatározni.

Az összesített szabadságlistát toronymagasan Irán vezeti összesen 53 szabadnappal - ebből 26 fizetett alapszabadság, 27 pedig hivatalos munkaszüneti nap. A rangsorban a második San Marino 46 nappal (20 munkaszüneti nap és 26 alapszabadság), míg a harmadik Jemen 45 nappal.

A magyar dolgozók 31 szabadnapnak örülhetnek

összesen, ennél kevesebbnek Európában csak a német, holland, svájci, görög, ír, angol, és montenegrói dolgozók.

Nyitókép: Pixabay