Az adatkeretüket ki nem használók örülhetnek az egyik szolgáltatónál

A Vodafone Magyarország megújuló Go díjcsomagjai egyedülálló módon lehetővé teszik, hogy az ügyfelek a fel nem használt adatmennyiséget tovább görgethessék a következő hónapra – írja a Vodafone Magyarország sajtóközleményében.

A szolgáltató a korlátlan RED díjcsomagokat is megújítja: a RED ügyfelek tarifacsomagtól függően 5GB vagy 10GB adatot havi szinten díjmentesen megoszthatnak egy másik családtagjukkal, ezzel kiegészítve a párjuk vagy gyermekük adatkeretét.

A nemzetközi és hazai jelentések alapján az egy főre jutó mobiladathasználat évente átlagosan harmadával növekszik. A Vodafone Magyarország kimutatásai is hasonló tendenciákat mutatnak: nem korlátlan tarifacsomagos ügyfelek átlagos adathasználata 3-4 GB körüli, míg a korlátlanságot kínáló RED-es ügyfelek átlagos adatfogyasztása már több mint 25 GB/hó, és folyamatosan növekszik.

A megnövekedett adatigényt alapul véve két új funkciót,

a Go díjcsomagok esetében görgethető, a RED csomagok esetében megosztható adatkeretet vezet be a Vodafone Magyarország.

Tehát a Go Light+, Go Easy+, Go Midi+ és Go Super+ díjcsomagok esetében a hónap végéig fel nem használt adatkeretet átgörgethetik a következő hónapra az ügyfelek. Így a megvásárolt és fel nem használt adatmennyiség nem veszik el, hanem a következő hónapban is felhasználható.

A görgetés automatikusan elkezdődik, ha legalább 1 MB adathasználat történt a tarifában foglalt adatból. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy

csak az aktívan használt kártyák esetén működik a görgetés.

A Vodafone ONE ügyfelek esetén minden Go tarifához 3 GB nem görgethető extra adat, valamint tarifától függően 21 000 forint vagy 31 000 forint készülékkedvezmény is jár. A megújult Go Light+ havidíja 3 990 forint, a Go Midi+ havidíja 6 590 forint, a Go Super+ havidíja 9 990 forint, a Go Easy+ havidíja 4 990 forint.

A korlátlan belföldi adattal rendelkező RED díjcsomagok is megújulnak, melyek legnagyobb előnyeként családon belül osztható adatkeretet vezetnek be.

Nyitókép: Getty Images/ Tara Moore