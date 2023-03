Gyurcsány Ferenc támogatja Botka Lászlót Szegeden

A kormánynak menni kell, mert nem teljesíti hazafias kötelezettségét - jelentette ki a Demokratikus Koalíció elnöke az uniós források folyósítása érdekében megszabott feltételek teljesítése kapcsán szerdán Szegeden.

Gyurcsány Ferenc az ellenzéki párt kétnapos kihelyezett frakcióülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón azt mondta, ha ők lennének kormányon, egy hónap alatt megállapodnának az Európai Unióval. Ez azért sikerülne, mert a DK-nak nem kell az a hatalmi rendszer, amely ma akadályozza az uniós források folyósítását - tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta, nem a DK az ország sorsának elrontója, hanem a kormány. A felelős Orbán Viktor - mondta.

Botka László mögött

A helyi politikáról szólva Gyurcsány Ferenc elmondta, Botka László a legrégebb óta hivatalban lévő megyei jogú várost irányító polgármester, aki szabad, szolidáris és európai várost vezet. A DK a 2024-es önkormányzati választáson Botka László jelölését és megválasztását fogja támogatni. Fidesz-reakció Gyurcsány Ferenc ma is nyilvánvalóvá tette, hogy ő a dollárbaloldal vezére, és most elkezdte kijelölni a dollárbaloldal helyi embereit is. A dollárbaloldal külföldi érdekeket képvisel, a guruló dollárokért háborúba akarja rángatni Magyarországot. Gyurcsány kedden azt is elismerte, hogy Brüsszelben azért áskálódnak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

