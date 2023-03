Baromfi Terméktanács: meg kell szüntetni az Ukrajnának adott kedvezményeket

Csorbai Attila úgy gondolja, hogy az a politikai kedvezmény, amit Ukrajna kapott bizonyos mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében, azaz a vámmentes behozatali lehetőség komoly problémát okoz nemcsak a szántóföldi növénytermesztés termékeinek, hanem a közvetlen élelmiszereknek, mint a baromfihús és az étkezési tojás.

Állítását alátámasztandó közölte: a hivatalos statisztikák szerint a baromfihús esetében 80 százalékkal, a tojás esetében nagyjából ötszörösére nőtt az Ukrajnából beáramló mennyiség az európai térségbe.

A terméktanács vezetője kiemelte: azon túl, hogy ez már egy olyan mennyiség, ami rendkívül kedvezőtlen, piacromboló hatással bír, nem is igazán korrekt, miután Ukrajnában nem teljesülnek azok az élelmiszer-biztonsági, állat-egészségügyi vagy épp állatjóléti feltételek, amiket az EU-ban történő termelésnél az Európai Bizottság egyébként kőkeményen megkövetel és betartat.

Csorbai Attila szerint a beáramló tojás és baromfiús gazdasági szempontból mindenképp veszélyes,

az élelmiszer-biztonság tekintetében pedig minimum kérdéses, hogy jelent-e kockázatot.

Kitért arra is, hogy egy korábbi holland tanulmány alapján az ukrán termelési mintegy 20-25 százalékos költségelőnnyel rendelkezik Európához képest, de a vágóüzemi húsfeldolgozás területén is hasonló a helyzet. A különbség részben az európai élelmiszer-biztonsági szabályok és állatjóléti követelmények többletköltségéből ered.

A szakember azt mondta, hogy a politikai kedvezményt mihamarabb meg kellene szüntetni, mert nagyon súlyosan sérti a baromfiágazat érdekeit, nemcsak magyar, hanem európai szinten is. Szerinte más lehetőségek is vannak, elsősorban bizottsági hatáskörben, amelyekkel orvosolni lehetne a piaci zavarokat. "Ukrajnától is meg kellene követelni, hogy csak olyan terméket szállítson, ami megfelel az uniós normáknak" – hangsúlyozta.

Arra a felvetésre, hogy az egyre több helyen felbukkanó madárinfluenza miatt nem előnyös-e mégis az ukrán import, Csorbai Attila emlékeztetett, hogy az uniós szinten is komoly problémákat okozó kór elsősorban az exportlehetőségeket szűkíti. Az uniós rendelkezések bizonyos regionalizációval az Európai Unión belül lehetőséget biztosítanak a valóban járványmentes területekről a termékértékesítésre. Ugyanakkor rendkívül sok olyan harmadik ország van, amely nem engedi, hogy járványhelyzetben exportáljunk, így aztán

bizonyos többlet van baromfihúsból és étkezési tojásból, és erre jön még rá a relatív olcsó ukrán termék,

ami elárasztja az európai piacot – magyarázta a Baromfi Termék Tanács elnöke.

Nyitókép: Pexels.com