Ezeket az autókat lopják leginkább Magyarországon

A rendőrség szerint az autótulajdonosok figyelmetlensége miatt a saját indítókulccsal történő lopás ésaz autószállító trélerrel történő lopás kezd elszaporodni – írja a vezess.hu.

Vezda László, az Autóvadász Egyesület alapítója szerint vidéken terjed a besurranásos módszer: a családi házak udvarán sokszor lezáratlanul hagyott ajtókkal és a kocsiban lévő kulccsal visznek el jellemzően idős személyautókat úgy, hogy egyszerűen belopóznak az ingatlan területére.

Az ORFK is megerősítette: továbbra is jellemző az a lopás, amely során az idősebb, kis értéket képviselő, esetleg hátrahagyott üzemképtelen (egymillió forint alatti értékű) járműveket viszik szétbontása és alkatrészként értékesítésre.

Hosszú évtizedekig Budapest volt az autólopások központja, mivel a Magyarországról eltűnt járművek több mint a kétharmada fővárosi bűncselekmény volt. A rendőrség statisztikái szerint ez megváltozott:

2022-ben az országosan ellopott személyautók 29,7 százaléka tűnt el Budapestről,

a gépjárműveknek összességében pedig a 28,4 százaléka. Egyértelmű a fordulat a több évtizedes gyakorlathoz képest.

A bűnözők által legkedveltebb márkák

Opel, Suzuki, Ford és Volkswagen – ez a négy márka vezeti az Országos Rendőr-főkapitányság legfrissebb hivatalos listáját a 2022-ben ellopott személyautókról – írja a vezess.hu.

A "lopás miatt elrendelt személygépjármű-körözések gyártmány szerinti top 20-as listája" alapján az összes lopás száma (344) 4,9 százalékkal emelkedett 2022-ben (361) az egy évvel korábbi, szintén húszelemes adatsorhoz képest. A lista alapján felülreprezentáltak a bűnözőknél a BMW-k és a Mercedesek is ahhoz képest, hogy mennyi fut belőlük országosan. A modellek szerinti sorrendet nem hozta nyilvánosságra a rendőrség.

Sorrend Márka Szám 1. OPEL 69 2. SUZUKI 47 3. FORD 36 4. VOLKSWAGEN 33 5. BMW 23 6. MERCEDES-BENZ 20 7. RENAULT 19 8. SKODA 15 9. TOYOTA 15 10. FIAT 15 11. AUDI 12 12. PEUGEOT 11 13. DAEWOO 10 14. CITROEN 8 15. MAZDA 6 16. LADA 5 17. NISSAN 5 18. SEAT 5 19. HYUNDAI 4 20. HONDA 3

A tolvajok viszik a kismotorokat is: Magyarországon legnagyobb darabszámban ellopott gépjármű továbbra is a Simson, tavaly is az egykori NDK-s kismotor vezette az ORFK gépjárműves körözési listáját. A tavalyi 20-as listával összevetve az egy esztendővel korábbival 7 százalékkal nőtt a kismotorok lopásának száma, (605-ről 566-ra), tehát nagyobb a növekedés, mint a személyautóknál.

A táblázat a két- és négykerekűeket együttesen tartalmazza, és a személyautók mellett a buszokat, teherautókat is.

Sorrend Márka Szám 1. SIMSON 92 2. OPEL 73 3. SUZUKI 55 4. FORD 53 5. VOLKSWAGEN 42 6. HONDA 31 7. YAMAHA 30 8. MERCEDES-BENZ 26 9. RENAULT 25 10. BMW 25 11. APRILIA 24 12. FIAT 22 13. PIAGGIO 21 14. TOYOTA 18 15. GILERA 16 16. SKODA 15 17. PEUGEOT 15 18. CSEPEL 14 19. CITROEN 13 20. AUDI 12

Vezda László szerint amióta a Covid-járvány idején látványosan megnőtt a robogós futárok száma, többet lopnak ezekből a tolvajok is. "Megnőtt az alkatrészigény is a motoroknál" – tette hozzá.

Nyitókép: Pixabay