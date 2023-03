Már 15 ezer orvos a MOK-tagság mellett

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást múlt hétfőn nyújtották be az Országgyűlésben, kedden el is fogadták, szerdán pedig ki is hirdették a törvényt.

A történtek óta már 15 ezren nyilatkoztak arról, hogy tagok akarnak maradni – közölte a közösségi oldalán a MOK, amely immár életközösségként jellemzi önmagát. Ennek szellemében egy Szent-Györgyi Albert idézettel is maradásra buzdítja az orvosokat: „Amikor egy világ összedől, a sors a lét vagy nemlét kérdését tárja a nemzet elé. Erre a kérdésre tisztán és világosan kell felelni. Akarunk-e élni s hogyan, milyen legyen az a világ, amelyet építeni akarunk? Kitérni a válasz elől vagy halogatni a feleletet nem lehet, mert ez egyértelmű volna az életről való lemondással.”

A 24.hu emlékeztet, hogy a 15 ezres tagság azt jelenti, hogy egyetlen nap alatt 3 ezren jelezték, hogy továbbra is maradnak a kamarában, amely a honlapján elindított egy visszaszámlálót, ami azt jelzi, mennyi idejük maradt még (24 nap) az orvosoknak a döntésre.

A Magyar Orvosi Kamara alelnöke múlt héten azon a véleményen volt, hogy „egy 5-10 ezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes. Jelezte azt is, hogy folytatni fogják az önként vállalt túlmunkaszerződések letétbe helyezését.

Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images