Egyre ijesztőbb a helyzet a magyar patikafronton

Az elmúlt 12 évben 7 százalékkal csökkent a működő gyógyszertárak száma, amiknek a köre így 168 fiókkal esett vissza. A bezárási hullám előreláthatólag erősödni fog a következő időszakban; idén már hat bezárásra került sor, év végéig pedig összesen 25-30 fiókgyógyszertár szűnhet meg – közölte a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) elnöke.

A patikusok jelenleg egy sor problémával kell szembenézzenek:

az elavult árrésszabályozás nem követte le a piaci változásokat. A támogatott termékek teljes fogyasztói ára több mint 30 százalékkal nőtt, de a gyógyszertárak árréstömege csak 6 százalékkal.

egy átlagos forgalommal rendelkező gyógyszertár energiaköltsége havi szinten 200–300 ezer forinttal nőtt tavaly óta.

részben az átlag alatti bérek miatt munkaerőhiány alakult ki, amit tovább erősít, hogy a közforgalom egyre kevésbé vonzó a fiatal gyógyszerészek számára. A gyógyszerésztársadalom egyre jobban kezd kiöregedni.

korlátozottak a gyógyszertárak lehetőségei a marketing-tevékenység terén, emiatt nehezen tudják tartani a lépést a drogériákkal vagy az online boltokkal szemben.

„Az utolsó pillanatban vagyunk”

– idézi Zlinszky János szavait a novekedes.hu.

Szerinte jelentős változtatásokat kell eszközölni ahhoz, hogy rendbe jöjjön a gyógyszerellátás az egész ország területén.

A HGYSZ megoldási javaslatokat is bemutatott. Egyrészt szorgalmazzák az elavult árképzési rendszer átalakítását. Másrészt hangsúlyozzák: meg kell menteni a kistelepüléseken működő gyógyszertárakat. Az érintett településeken a gyógyszerellátást a fiókgyógyszertárakra kellene alapozni. Emellett az is felmerült, hogy az alapvető gyógyszerellátás mellett további szolgáltatásokat is felvehessenek a profiljukba a patikák, így például gyógyszertári vakcinációra és

gyógyszeres terápiamenedzsmentre is sor kerülhetne.

A HGYSZ eseményén előkerült a gyógyszerhiány problémája is. Mint Zlinszky János hangsúlyozta: bár gyógyszerhiány folyamatosan van, de általában van rá megoldás. Igazi problémát az tud jelenteni, mikor megjelenik a sajtóban egy hír arról, hogy hiány van egy gyógyszerből, emiatt pedig akkora pánikvásárlás indul be, ami miatt végül tényleg komoly lesz a hiány.

