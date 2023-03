Újabb engedményt tett a kormány Brüsszelnek

Az rtl.hu ír arról, hogy az országgyűlés sürgősséggel tárgyalja a törvény módosítását. Az unió ugyanis korábban bírálta a képviselő vagyonnyilatkozatok hazai rendszerét, mert Brüsszel szerint az nem elég átlátható és nyilvános.

A most beterjesztett módosítás értelmében az országgyűlési képviselők a jövőben elektronikus úton is benyújthatják vagyonnyilatkozatukat, de a kézzel írtakat is digitalizálni fogják, majd kereshető módon is közzéteszik a vagyonnyilatkozatokat parlament oldalán.

Tavaly a kormány már átvette az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, majd októberben lényegében visszaállították a korábbi magyar szabályozást.

