Biztonsági öv? Európa szégyenpadjában ülünk

Országszerte tart a közutakon az a fokozott ellenőrzés, amelyben a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosok és a motorkerékpárosok esetében a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök.

Itthon az autósok 88 százaléka köti be magát, a cél a 100 százalék közelében lenne.

„A gépkocsivezetők 88 százaléka használja Magyarországon a biztonsági övet.

Az első ülésen utazók 87 százaléka,

a hátsó ülésen utazóknak 57 százaléka és

a gyerekeket csak 61 százalékban szállítják megfelelő gyerek biztonsági rendszerben, tehát 39 százalékuk úgy ül az autóban, hogy semmilyen védettséget nem élvez”

– ismertette Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője illusztrálva azt, hogy milyen hazai adatok indokolják a fokozott ellenőrzéseket.

Elmondta, hogy Magyarország az unión belül hátulról számítva a 3. helyen áll.

„A legalacsonyabb övhasználati arányok egyike a magyarországi, nálunk alacsonyabb arány csak Olaszországban és Bulgáriában tapasztalható”

– mondta a főosztályvezető.

A baleseti adatok is alátámasztják, hogy miért szükséges a gyerekülés, a biztonsági öv is a bukósisak használata – részletezte az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője.

„Ha Magyarországon tavaly csak 10 százalékkal többen használták volna a biztonsági öveiket, akkor 65 emberrel kevesebb halt volna meg közlekedési balesetben. Még magasabb ez a szám, ha a súlyos sérülteket és a könnyű sérülteket is számoltuk volna, tehát összességében igen jelentős személyi veszteséget szenvedünk el évente csak azért, mert ezeket az egyszerűbb eszközöket közlekedők egy jelentős része nem használja. A bukósisakot a motorkerékpár-vezetők lényegesen nagyobb arányban használják, nagyobb a baj a segédmotoros kerékpárt vezetők körében, ott már egyáltalán nem ritka az hogy nem használják a bukósisakot, vagy olyan – mondjuk azt – sisakot viselnek a fejükön, amely a biztonsági feltételeknek nem felel meg, és ilyen tekintetben majdnem mindegy is, hogy a fejükön van vagy nincsen. Több olyan balesetet is helyszíneltek kollégáim, ahol a sérülések azért keletkeztek, mert a segédmotoros beütötte a fejét és nem viselt sisakot” – Óberling József.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata elnevezésű akció keretében a héten az autósok és a motorkerékpárral közlekedők elsősorban a nagy forgalmú utakon számíthatnak a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése.

