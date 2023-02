Újbudai rendőrgyilkosság: megszólalt a szomszéd, akire rátört az elkövető

Január közepén Újbudán egy rendőrt halálra késelt, két másikat pedig megsebesített egy férfi, aki előbb egy szomszédjára törte rá az ajtót. Az őrjöngő férfi azt hitte, démonok szállták meg a lakást. A gyanúsítottat végül egy láblövéssel állították meg, és később tényfeltáró, beismerő vallomást tett.

A Blikk most elérte a szomszédot, aki röviden, de nyilatkozott.

Elmondta, már kicserélték a szétvert ajtót, de még a festés nincs kész, ezért akárhányszor csak ránéz a lakása bejáratára, eszébe jut az a rémes este.

"Nem is tudom, mi lett volna, ha annak a férfinak sikerül bejutnia a szétvert ajtón... A mai napig elő-előjön, örökké a rendőrgyilkos arcával álmodom. Nem ismertem ezt az embert, nem tudom, mit akart tőlem. Az a fiatal rendőr értem áldozta fel az életét, fel sem tudom ezt fogni, az őrangyalom küldte, s most már ő is az angyalok közé került" - mondta az idős, beteg asszony.

Nyitókép: MTI/Mátyus Tamás