Kitáblázzák Budapesten az életadó holtfákat

A kidőlt, vagyis holtfák bár nem élnek, nem zöldellnek, nincs bennük vitalitás, mégis komoly természeti értékkel bírnak, miután magas biodiverzitást kínálnak az erdők számára, amit most fővárosi parkokban is mintáznak a Főkert munkatársai – közölte Zakar András. A holtfákban található rovarvilág táplálékul szolgál a madaraknak, de akár menedék is lehet sünök, esetleg kisebb hüllők számára – magyarázta a BKM Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divíziójának főigazgatója.

Jelenleg tízenként budapesti helyszínen találhatók holtfák, amiket a BKM ki is táblázott, illusztrálva, hogy milyen életközösséget fedezhetnek fel a parklátogatók. Szabad szemmel is jól megfigyelhetők például a harkályok, fakopácsok és ezek látványos munkája, de a különféle korhasztó gombák, amik a fatestet morzsalékossá puhítják, valamint a zuzmók is – sorolta a szakember.

Azzal kapcsolatban, hogy a városkép szempontjából nem hatnak-e rombolólag, Zakar András emlékeztetett: korábban rovarhoteleket is elhelyeztek – szintén kitáblázva, hogy miért is fontosak –, amik talán kevesebbek számára befogadható, mégis abszolút pozitív visszajelzéseket kaptak. A kitáblázott holtfák szintúgy edukációs célokat szolgálnak, miközben a biológiai sokszínűséget is elősegítik – tette hozzá.

Nyitókép: Pexels.com