Szakorvosoknak alapított szakmai díjat a Richter Gedeon Nyrt.

A hazai orvostársadalom pótolhatatlan munkájának elismeréseként a Richter Gedeon Nyrt. a tavalyi év során a Magyar Orvosi Kamara együttműködésével új szakmai díjat hívott életre, a Richter Érdemérem díjat. A háziorvos kategóriában meghirdetett pályázatot követően idén az egészségügyben ugyancsak kulcsszerepet betöltő további szakorvosok számára is lehetőséget biztosít, hogy figyelemre méltó szakmai teljesítményükkel kiérdemeljék a rangos elismerést

A modern hazai gyógyszerészet alapítójaként is számon tartott Richter Gedeonnak a mai napig ható szellemisége előtt tisztelgő díj célja, hogy a kiváló szakemberek mindennapi munkájának elismerésén túl támogatást nyújtson olyan kreatív ötletek, jó gyakorlatok, innovatív elképzelések megvalósításához, amelyek hozzájárulhatnak az egészségügy további modernizációjához, az orvosi hivatás hatékonyságának növeléséhez.

„Az innováció az egyik legfontosabb mozgatórugója működésünk minden területének, ezért különösen fontos számunkra, hogy az egészségügy támogatását szolgáló programjaink keretében is elismerjük azokat az orvosokat, akik nap mint nap ebben a szellemiségben végzik hiánypótló munkájukat. Az elmúlt évek járványidőszaka rávilágított arra, hogy az orvoslásnak az innováción túl a prevenció, valamint a kommunikáció is kulcsfontosságú része, így szerettük volna ezeken a területeken is elismerni azokat a jó gyakorlatokat, melyek előmozdíthatják az egészségügy további fejlődését” – mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

A díj elnyerésére pályázhat minden aktív klinikai szakágban szakorvosi képesítéssel Magyarországon tevékenységet folytató szakorvos a www.richtererdemerem.hu weboldalon az elektronikus pályázati űrlap kitöltésével az alábbi kategóriákban:

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató szakorvosa

Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa

Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző szakorvosa

A pályázatok feltöltésének határideje 2023. március 12.

A pályázatokat a Richter Érdemérem szakmai zsűrije értékeli, melynek tagjai:

Kozma Róbert a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója

Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke

Bódis József Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke

Keresztes Katalin Ph.D. belgyógyász, kardiológus, diabetológus főorvos

Radics Judit pszichiáter-pszichoterapeuta alvásszakértő főorvos

A beérkezett pályaművek elbírálását követően 2023. április 21-én ünnepélyes díjátadón hirdetik ki a kategóriák győzteseit, akik a Richter Érdemérem mellett bruttó kétmillió forint értékű díjazásban is részesülnek.

Nyitókép: Faluldi Imre