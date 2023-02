Kedvező kivétel a nyugdíjaknál

Mindez több mint 2,4 millió állampolgárt érint, a februári járandóságok teljes összege pedig meghaladja a 935 milliárd forintot - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kiemelte, hogy a nyugdíjak 2010 óta mintegy 92 százalékkal emelkedtek. Az átlagnyugdíj összege pedig a 2010. évi 97 ezer forintról 2023-ra 208 200 forintra nőtt.

A januári 15 százalékos nyugdíjemelés a most érkező 13. havi nyugdíjra is érvényes. Egy 208 ezer forintos átlagnyugdíj esetén tehát most 416 ezer forint érkezik az idősekhez.

A nyugdíjemelés 2012 óta minden évben az infláció mértékéhez igazodik. Ezt még most is garantálja a kormány, a szankciók okozta magas inflációs környezetben is - hangsúlyozta Tállai András.

Az államtitkár utalt arra, hogy a kormány 2020 áprilisában döntött a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj 2021-től történő fokozatos, eredetileg 2024-ig tartó visszaépítéséről. Azok is megkapták, illetve megkapják ezt a juttatást 13. havi ellátás címén, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni, ilyen - egyebek mellett - például a rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, a fogyatékossági támogatás. Ám a kormány 2021-ben úgy döntött, hogy már 2022-ben az eredetileg tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi összegű 13. havi nyugdíjat minden év februárjában megkapják a jogosultak.

Tállai András kifejtette, hogy így tavaly a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő emberek összesen 370 milliárd forint összegű 13. havi nyugdíjt vagy ellátást kaptak.

Idén az kap 13. havi nyugdíjat, illetve ellátást, akinek a nyugdíja vagy ellátása 2023 előtt indult.

Beszámolt arról is, hogy a külföldön élő jogosult ellátásának EGT-, illetve egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása esetén a 13. havi nyugdíjat, illetve ellátást a 2023. február havi ellátással összevonva, egy tételként utalják.

