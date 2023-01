A rendőrség szerint Budapest a világ egyik legbiztonságosabb városa

A háttérbeszélgetésen ugyanakkor elhangzott, hogy tavaly mintegy 1 millió igazoltatást hajtott végre a rendőrség és ebből 280 esetben jegyezhettek fel a rendőr, mint hivatalos személy elleni erőszakot. Ez 2019 óta növekvő tendenciát mutat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztályának közterületi és őrszolgálati osztályvezetője azt is elmondta, hogy a rendőröknek is van lövedékálló mellényük, amely bár nem erre tervezték, de bizonyos védelmet nyújt a szúró-vágó eszközökkel szemben is. Csapó Gábor rendőr alezredes közölte, hogy a mellény viseléséről a járőrök maguk dönthetnek, de - ha a helyzet úgy kívánja - utasíthatják is őket erre. Ha az információ fegyveres bűncselekményről érkezik, akkor mindenképpen fel kell venni ezt a mellényt.

Lőfegyvert figyelmeztető lövés nélkül is lehet használni

- tette hozzá az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának közterületi és őrszolgálati osztályvezetője. Csapó alezredes arról is beszélt, hogy tavaly a rendőrség mintegy 1 millió igazoltatást hajtott végre. Ebből 280 olyan eset fordult elő, amikor a BTK szerinti, hivatalos közeg elleni erőszak történt, függetlenül attól, hogy az csak szóbeli, vagy tettleges volt. Ez 2019 óta növekvő tendenciát mutat – tette hozzá a rendőr alezredes.

A Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ mesteroktatója ismertette az újoncok kiképzési rendszerét, amelynek tíz hónapja alatt a hangsúly a rendőri intézkedések begyakorlásán van. A cél, hogy a tanfolyam végére az újoncok már önállóan is tudjanak intézkedni. Életszerű szituációkra készítik fel a kollégákat, de vannak után-képzések is. A fiatal rendőr pedig mindig egy tapasztalt mellé kerül a napi szolgálatban - hangsúlyozta Mózes János r. alezredes.

2014-ben megváltozott Magyarországon a segélyhívás fogadásának a rendszere,

így a rendőrségi ügyeleti rendszer is. Erről már az Országos Rendőr-főkapitányság ügyeleti főosztályának vezetője beszélt. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes elmondta, hogy a napi 12-15 ezer segélykérés két központba fut be. Ezekben civilek fogadják és szűrik meg a hívásokat, de vannak azonban bizonyos szavak (kés, életveszély, kábítószer) amikor azonnal át kell kapcsolniuk a bejelentőt a területileg illetékes rendőri tevékenység-irányítási központhoz. Itt döntenek arról, hogy hányan mennek ki a helyszínre. Noha 2022-ben 832 ezer küldésre reagáltak a rendőrök,mégis minden 100 hívásból 45 semmilyen beavatkozást nem igényelt - tette hozzá az ezredes.

A háttérbeszélgetésen szó esett a rendőrség létszámgondjairól is.

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője azt közölte, hogy a rendőri helyek feltöltöttsége csak 91,7 százalékos annak dacára is, hogy 2010-hez képest már mintegy 2900 fővel többen teljesítenek szolgálatot. Czene Csaba r. ezredes azonban hangsúlyozta, hogy a rendőrség még így is minden jogszabályból adódó kötelezettségét el tudja látni. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta nem követtek el olyan kevés bűncselekményt Magyarországon, mint tavaly. Budapest egész Európa, de talán a világ egyik legbiztonságosabb városa lett - vélekedett az ORFK humánerőforrás vezetője.

Nyitókép: police.hu