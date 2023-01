Meghalt a polgármester, újra választások lesznek

Polgármestert választanak vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Komjátiban, az időközi önkormányzati voksolást a település eddigi vezetőjének halála miatt írták ki. A posztért két független jelölt, Bárczi Izabella és Pamlényi Ferenc indul. A választásra jogosult 186 komjáti lakos vasárnap reggel 6 óra és este 7 óra között szavazhat. Az eddigi településvezető, a független Bárczi László tavaly ősszel hunyt el.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Szerecsenyben a polgármester mellett a képviselő-testület négy tagját is megválasztják. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul: Horváth Katalin, Madarasné Bencsik Irén, Oláh László és Tima Norbert. A képviselői posztokra 16 független jelölt pályázik. Az időközi választást azért írták ki, mert a képviselő-testület 2022. október 17-én feloszlott.

Szintén ebben a megyében, Lövőn is lesz választás most vasárnap. Az időközi önkormányzati választáson 1198-an adhatják le voksukat. A polgármesteri posztot két független jelölt szeretné elnyerni: Hollósi Gábor és Lövői Gergely. Hat önkormányzati képviselőt is választanak, a tisztségért tíz független jelölt indult.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt