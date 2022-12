Április végéig változatlan áron juthatnak gázhoz és villamosenergiához a lakossági fogyasztók - a nap hírei

Megjelent a 2023-as költségvetést módosító rendelet a Magyar Közlönyben. Változott a bevételi és kiadási összeg, a költségvetési deficit mértéke és a várható adósságpálya is. A hiánycélt 3,9 százalékra emelte a kormány, amely 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A rendelet újabb összegeket zárol valamennyi minisztériumnál. A Pénzügyminisztérium közleményében ugyanakkor kiemelte: megmaradnak a családtámogatások, lesz nyugdíjemelés, 13. havi nyugdíj, béremelés az oktatásban és egészségügyben, a rezsivédelmi alap összege pedig a négyszeresére, 2610 milliárd forintra nő.

A Demokratikus Koalíció szerint a jövő évi büdzsé a sodródás és a tehetetlen megszorító politika költségvetése. A Momentum nem a válságkezelés, hanem a válságokozás költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét.

Április végéig változatlan áron juthatnak gázhoz és villamosenergiához a lakossági fogyasztók – erősítette meg közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Ez a társasházakban vagy többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőkre is vonatkozik. Nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem. A távhő esetében továbbra is megmarad a rezsicsökkentett ár, emellett jövő őszig a nem lakossági fogyasztók is jóval olcsóbban vehetik majd igénybe a távhőszolgáltatást.

Általános kamattámogatást vezet be a szabadfelhasználású hallgatói hitelekre a kormány. A rendelkezés 2023 januártól június végéig érvényes. A rendelet az eddigi szabályozástól eltérően rögzíti, hogy a hitelfelvevő által fizetendő ügyleti kamat mértéke ebben a kamatperiódusban 4,99 százalék, illetve hozzáfűzi, hogy az efeletti részt az állam átvállalja.

Már benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek; a dokumentumokat január 18-ig kell elküldeni. Az Oktatási Hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát már elküldheti a szükséges dokumentumokat.

Magyarországnak a biztonság a legnagyobb érték - fogalmazott Facebook-oldalán megjelent videóüzenetében a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy szeptember óta minden katona a korábbi fizetésének egynegyedével többet vihet haza.

Csúcsot dönt a magyar filmipar bevétele, a regisztrált összköltés meghaladja a 250 milliárd forintot, ami 20 százalékos növekedés tavalyhoz képest – nyilatkozta a filmügyi kormánybiztos. Káel Csaba az Origónak adott interjúban azt mondta: az elmúlt időszakban Budapest lett Európa legnagyobb filmgyártó bázisa London után.

Mégsem érkeznek Railjetek a MÁV-hoz, miután a kormany visszavonta az erről szóló korábbi döntést. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kabinet visszavonta a 39 szerelvényre vonatkozó közbeszerzés előkészítését. A döntés nem érinti az állami kezességvállalást egy legfeljebb 70 milliárd forintos hitelre, amelyből a Máv-Start 50 darab villamos mozdonyt szerezhet be.

Romániában több mint 1 millióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek az idei népszámláláson, így a magyar kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi ki - közölte a román országos statisztikai intézet. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy vélte: ezzel sikerült megőrizni a magyarok 6 százalék feletti arányát a romániai társadalmon belül.

Aláírta a többek által kifogásolt új ukrán kisebbségi törvényt Volodimir Zelenszkij elnök. A törvény elfogadása az egyik feltétele volt az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdésének. Az új törvényt bírálta Románia, és a kárpátaljai magyarság két nagy érdekvédelmi szervezete is.

Kijevi közlések szerint visszaverte az orosz erők éjszakai dróntámadásait az ukrán légvédelem Kijevben és az ország keleti részén. Olekszij Kuleba, a Kijevi terület katonai kormányzója azt hangsúlyozta: Oroszország ismét infrastrukturális létesítményeket vett célba. Halottakról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.

Változatlan 16. Benedek állapota - tudatta a szentszéki szóvivő. A vatikáni sajtóközpont vezetőjének ez volt az egymást követő harmadik közleménye a nyugalmazott pápa egészségi állapotáról szerda óta. Ferenc pápa akkor jelentette be, hogy elődje nagyon beteg, majd a Vatikán közölte, hogy 16. Benedek állapota súlyos, de stabil.

Elhunyt Duray Miklós felvidéki magyar politikus, közíró, egyetemi tanár. A státustörvény kezdeményezője volt, tőle származik a magyarigazolvány-rendszer alapötlete. A törvény elfogadása után az 1-es sorszámú magyarigazolvány birtokosa lett. A Magyar Koalíció Pártjának ügyvezető alelnöke volt 1999-től 2007-ig, majd stratégia alelnöke 2010-ig. Duray Miklós 77 éves volt.