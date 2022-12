Még hónapokig nem változik az áram és a gáz ára

A magyar családok a nemzetközi energiaválság dacára változatlanul a legolcsóbban kapják a földgázt, és a második legalacsonyabb áron az áramot egész Európában. A kormány jövőre is azon dolgozik, hogy megfizethető és zavartalan ellátást biztosítson minden hazai fogyasztó számára. Májusig az egyetemes szolgáltatásban nem emelkedik az áram és a gáz ára, így nem nőnek a lakossági felhasználók terhei – közölte az Energiaügyi Minisztérium pénteken.

A december elejétől működő tárca, amelyet az energiahordozók dráguláséra és az azok beszerzése jelentette kihívásokra reagálva hozott létre a kormány, közölte: egyik fő feladata a rezsicsökkentés védelme és az ellátásbiztonság garantálása.

A lakossági felhasználók januártól átlagfogyasztás alatt és felett is változatlan árakon juthatnak áramhoz és földgázhoz.

A jövő évre elsőként megállapított tarifák április végéig maradnak érvényben.

A családok így a teljes fűtési szezonban azonos díjakat fizetnek a legfontosabb energiahordozókért – közölték.

A rezsicsökkentett árak mások mellett a társasházakban vagy többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élők pénztárcáját is megkímélik.

Nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

A lakossági fogyasztók számára a távhő esetében továbbra is megmarad a rezsicsökkentett ár,

emellett jövő őszig a nem lakossági fogyasztók is jóval olcsóbban vehetik majd igénybe a távhőszolgáltatást.

Az új tarifákat január elsejétől három negyedéven át kell alkalmazni, azok szeptember végéig nem változnak. A földgáz alapú távhőszolgáltatóknál az ún. külön kezelt intézményi díjak és az egyéb felhasználók árai a legtöbb településen közel megfeleződhetnek.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a korábban megoldatlan áramellátási helyzetű versenypiaci kisfogyasztók, például vállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek is nyugodtan várhatják az új évet. A kormány a munkahelyek védelme és a közszolgáltatások fenntartása érdekében januártól veszélyhelyzeti átmeneti ellátás keretében biztosítja számukra a folyamatos áramszolgáltatást. A konstrukciónak köszönhetően mintegy 1700 fogyasztó őrizheti meg működőképességét. Közülük több mint kétszáz igénylő önkormányzat vagy önkormányzati intézmény, az érintett településeken összesen közel 400 ezren élnek. Államtitkári válasz A Települések Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban korábban üdvözölte a távhőre vonatkozó kormányzati intézkedéseket, de Schmidt Jenő szerint a nem távhőt használó önkormányzatok nem biztos, hogy könnyen át fogják vészelni a 2023-as évet, számukra az egyedi kompenzációra van szükség. Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár az erre reagálva most az InfoRádióban elmondta: a rezsicsökkentés folytatásának kialakításakor alapvetően a lakossági fogyasztókra koncentrált a kormányzat, és itt is az átlagfogyasztás szintjénél "el kellett választani" a rendszert. Megemlítette a fentieket, vagyis hogy a lakosság számára a piaci árak sem emelkednek a fűtési szezonban. Steiner Attila elmondta még, hogy a hazai gáztárolók 70 százalékos töltöttségi szinten vannak, úgy, hogy már a fűtési szezon felénél járunk. A tárolók fogyasztásarányos töltöttsége az uniós élmezőnybe tartozik, nagyjából kétszerese az európai átlagnak. A jelenleg elérhető készlet még mindig mintegy 90 téli napra lenne elegendő.

Az új esztendő újabb kihívások elé állítja az európai gazdaságokat, fogyasztókat a minisztérium közleménye szerint. Februárban élesedik az uniós gázárplafon és az oroszországi eredetű olajtermékek importtilalma, ezek is nagyban befolyásolhatják az ellátási helyzetet.