Mégis lesz fényfüggönyös villamos – mindig máshol

Az adventi időszak egyik budapesti jelképe a 2009-óta közlekedő fényvillamos. Jó látni, hogy rengetegen szeretik e különleges járatot, és nemcsak a budapestiek: sokan az ország más pontjairól, sőt külföldről is érkeztek a fővárosba csak azért, hogy utazhassanak az ünnepi villamoson. Ezért is igyekezett a BKV az évek során úgy alakítani a menetrendjét, hogy a város több pontján is felbukkanjon, sőt, idővel egész flottát építettek fényjárművekből.

Az energiakrízis miatt a teljes flotta idén nem indul el, de a vállalat kereste a megoldást arra, hogy valamilyen módon mégis mindenkinek az év ezen kitüntetett időszakában, és a járatokon utazva is átérezhessék az adventi várakozás időszakának szépségét.

Egy KCSV-7-es jármű kap fényfüggönyt.

A típus alkalmas arra, hogy plusz energia felhasználása nélkül üzemeltesse a jármű tetején lévő oldallemezről „lehulló” fényfüggönyt, hiszen fékezési energiát visszatápláló rendszer működik a villamoson. Ez az eszköz a mozgási energiát alakítja át elektromos energiává, amit visszatáplál a rendszerbe, illetve az akkumulátorba. Ennek köszönhetően lehetőség van bizonyos mennyiségű led-világítás plusz energia és többletköltség felhasználása nélküli üzemeltetésére.

A villamos december 16-án indul, és egészen január 8-ig szállítja utasait. Kivilágítással minden nap 15.30 és 22 óra között közlekedik.

