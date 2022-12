Kunhalmi Ágnes: az MSZP múltja egyszerre teher és erő

Kunhalmi Ágnes szerint a tavaszi országgyűlési választások gyenge ellenzéki eredményét nem az előválasztás okozta, sokkal inkább a háborúra adott rossz válasz. Azt is elhibázottnak tartja, hogy a közösségük abból indult ki, hogy nagyon sok a "fideszes árva", hogy több százezren lehetnek azok, akik kiábrándultak a kormányzópártból.

„Ilyenek azonban nincsenek, két rendszer áll egymással szemben, kibékíthetetlen ellentétben, ami nagyon rosszat tesz Magyarországnak, a magyar nemzetnek és a jövőnek” – fogalmazott az MSZP társelnöke, leszögezve: ha a demokratikus ellenzék szeretné megőrizni a 2019-es önkormányzati helyeket, sőt, még több fideszes polgármestert ellenzékbe küldeni, akkor arra kell törekednie, hogy mindenhol egy jelölt álljon, amihez az előválasztás jó eszköz, és jól meg tudja mozgatni a helyi közösségeket is.

Kunhalmi Ágnes úgy véli, az összes ellenzéki pártnak – így a Demokratikus Koalíciónak is – érdeke az előválasztás, ha előzetesen nem születik valamilyen politikai konszenzus. A szocialista politikus szerint nem egy szobában kellene dönteni a jelöltek személyéről, hanem nyíltan, a embereket bevonva. Már csak azért is, mert elképzelhető, hogy egy településen három párt „veszekszik” azon, hogy kinek a jelöltje a legjobb, miközben akadhat ott egy esélyesebb lokálpatrióta induló is – mutatott rá Kunhalmi Ágnes, megismételve: ezért inkább döntsön az előválasztás.

Az MSZP januárban párbeszédet kíván kezdeményezni a többi ellenzéki párttal, noha jelenleg az informális kommunikációs csatornák is befagytak. A szocialista társelnök azt mondta: reméli, mindenki készen áll az együttműködésre, felnő a feladathoz és felismeri azt, hogy a politikai körülmények még nehezebbé váltak.

„Nem lehet egyik pártnak sem érdeke az, hogy csak saját magára gondoljon”

– tette hozzá.

Bár a szocialista pártról szokás mondani, hogy a haláltusáját vívja, Kunhalmi Ágnes úgy gondolja, 350 ezres támogatottságukkal bőven a komolyan vehető pártok között vannak, most pedig erős pártépítésbe is kezdenek. Hozzátette:

az MSZP-nek van egy múltja, ami sokszor teher, de az ereje is abban van.

Kunhalmi Ágnes az európai parlamenti választásokon – ha egyedül kénytelenek nekifutni – két mandátumot lát reálisnak, de azért mindent meg fognak tenni, hogy megszerezzék. Ami az önkormányzati választásokat illeti, a társelnök emlékeztetett: a pártnak több mint negyven polgármestere és több száz önkormányzati képviselője van, akikben bízik, tudja, hogy újrázni fognak. De hogy az egész demokratikus ellenzék hogyan fog szerepelni, az a többi párton is múlik.

„Az MSZP kinyitja mindenki felé az ajtót, tárgyalóasztalhoz hívjuk a pártokat, felismerve, hogy csak együttműködve tudjuk a legjobb eredményt elérni, bármekkora csalódás is ért bennünket 2022-ben” – fogalmazott Kunhalmi Ágnes, aki szerint a legfontosabb, hogy a Fidesszel szemben kell meghatározniuk magukat, és az ellenzéki tortát nem újraszeletelni kellene, hanem bővíteni. „A Fidesz az ellenfelünk, nem más… Az MSZP-nek biztos” – jelentette ki.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán