Celine Dion őszinte vallomással üzent a magyar rajongóknak is

Celine Dion egy videóban tudatta rajongóival, hogy el kell halasztania februári európai turnéját betegsége miatt – írja a Blikk.

Elmondása szerint egy ritka neurológiai rendellenességet, izomgörcs szindrómát diagnosztizáltak nála. A betegség olyan ritka, hogy körülbelül egy embert érint a millióból. Az orvosok még csak tanulmányozzák a betegséget, de az énekesnőt körülvevő szakemberek és a családja is segíti a felépülésben.

"Nagyon nehéz volt ezekkel a megpróbáltatásokkal szembenéznem, és elmondanom azt, amin keresztülmegyek"

– fogalmazott.

A betegséggel már régóta küzd, és nagyon akadályozza őt a mindennapokban, így a koncerteken is. Azért halasztja el az európai turnéját, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson, és hamarabb visszatérhessen a színpadra. A magyarországi 2023-as koncertje is elhalasztódik: az új dátum 2024. március 26. Az énekesnő már korábban is elhalasztotta a koncertet, szintén a betegsége miatt.

"Jobban vagyok, de az izomgörcsök néha még mindig jelentkeznek. Tökéletes formában szeretnék lenni, amikor újra színpadra állok. Őszintén szólva már alig várom a pillanatot, de sajnos még nem állok készen. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy mielőbb visszatérjek" – üzente az énekesnő.

Nyitókép: Facebook/ Denise Truscello