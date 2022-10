Ha lejár az árstop, brutálisan megdrágul a cukor

A látványos piaci áremelkedések javítják a hazai cukorrépatermelés és -feldolgozás jövedelmezőségét, de végérvényesen véget vetnek az „olcsó cukor időszakának” – írja a novekedes.hu.

A portál szerint a hazai cukorrépa-betakarításban kedvező változás, hogy a felvásárlási árak elérhetik a 60 eurót is, ami az elmúlt évihez képest akár kétszeres árnövekedést is jelenthet. Emellett az ősszel megérkezett csapadék előnyösen hatott a cukorrépaterületekre, így az előállítható cukor mennyisége is nagyobb lehet.

Azonban a gazdálkodók az utóbbi évek jövedelmezőségi gondjai miatt idén már csak mindössze 8700 hektáron vetettek cukorrépát, ami a második legkisebb területnek számít a 2008-ban regisztrált, hatezer hektáros mélypont óta. Így az ágazat jelenlegi mérete különösen nagy visszaesést tükröz.

Magyarországon egyedül az osztrák tulajdonú kaposvári Magyar Cukor (MC) Zrt. dolgoz fel cukorrépát. A gyár idén várhatóan csak 60-65 ezer tonnát termelhet, amit importált nádcukor finomításával egészítenek ki. Az összes, 90-100 ezer tonna termelés is nagyon kevés ahhoz, hogy a belföldi lakossági és ipari kristálycukor-igényeket ki lehessen elégíteni, ami évi 300 ezer tonnára tehető. Így

a hazai szükséglet csaknem kétharmadát kitevő cukorkészletet kell külföldről beszerezni.

Magyarországon a kormány év elején maximálta a kristálycukor bolti fogyasztói árát, emiatt a kiskereskedelmi cukorár most is a tavaly október közepi szinten stagnál, ami az üzletekben áfával együtt nagyjából 255-260 forintos kilónkénti árakat jelent. Az európai cukoripar, illetve az MC gyár az alapanyagárak és az egyéb termelési költségek emelkedése miatt viszont ennél már jóval drágábban értékesíti az előállított cukrot: kilónként akár 400 forintos átadási áron.

A kiskereskedők tehát kénytelenek megfizetni a magasabb beszerzési árakat, amelyeket az ármaximálás következtében a vásárlókra nem tudnak továbbhárítani.

A kiskereskedők a cukorértékesítésen kilónként nagyjából 200 forintot buknak,

vagyis az árstopos intézkedés végrehajtását ők finanszírozzák.

A piaci szereplők szerint az árfeszültség feloldásához arra lenne szükség, hogy a kormány eltörölje az árstopot, és piaci árak alakuljanak ki. Ez a mostani helyzetben azt jelentené, hogy a cukorár rövid időn belül kétszeresére növekedne, vagyis a kristálycukor kilójáért 250 helyett 500 forintot kellene fizetniük a fogyasztóknak.

