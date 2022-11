Rákay Philip bizonyítékokkal állt elő, miszerint a baloldal hónapok óta hazudik – videó

Rákay Philip pár órával korábban a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „kezemben a bizonyíték: a baloldal hazudott arról, hogy kik és mire küldték a dollárokat. Azt mondták, hogy az amerikai dollárok nem kampányra, hanem kultúraváltásra érkeztek. De hazudtak!” Azt is jelezte, egy videóban mutatja be a bizonyítékait.

A kommunikációs szakember a 15 órakor megjelent videóban kifejtette, van egy képernyőmentése Korányi Dávidék (Action for Democracy) honlapjáról, ami bizonyítja, a baloldal hónapok óta hazudik arról, hogy pontosan kitől és mire érkezett az ismert 3 milliárd forintnyi dollár. Bemutatta, hogy az Action for Democracy honlapjának a korábbi mentései még teljesen más oldalra mutatnak, viszont az adománygyűjtő felület megmaradt – számolt be a Mandiner.

Rákay Philip a videóban – állítása szerint – hazugságokat leplezett le, mivel: az adománygyűjtő honlap a baloldali szereplők állításainak a szöges ellentétét mutatja. Egyrészt kiderült, hogy milyen felhívással kérte az AfD, hogy adakozzanak: az adománykérő oldal szövege szerint „az idei választás a legkritikusabb választás, amit a világ valaha látott s a demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán féle diktátorok megállításán múlik”.

A kommunikációs szakember bemutatta azt is, hogy bár 3 014 643 717 forintnyi adományról tudni, a honlap szerint csak 11 darab adományozás történt. Mindez Rákay Philip szerint azt jelenti, hogy adományonként 274 millió forint jött be az AfD felé, ami nem összeegyeztethető a Márki-Zay féle magyarázattal, miszerint csak mikroadományok érkeztek.

A fentieken túl leleplezte a baloldal azon állítását is, miszerint csak magyar útlevélszámmal, azaz állampolgársággal lehetett felajánlásokat tenni. Az internetes felületen az adakozás opciónál ugyanis sehol se kértek ilyesmi adatot.

Nyitókép: Pexels.com