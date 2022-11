Már láthatjuk a szlovén forgalomfigyelő kamerák képeit is

A szlovéniai webkamerák képei is elérhetők az utinform.hu weboldalon – írja tájékoztatásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az újítás az európai országok közúti közlekedési rendszereinek összehangolását célzó projekt része, a jövőben újabb országokkal is terveznek hasonló együttműködést.

Az Útinform weboldalán, a webkamerákat tartalmazó térképen a szlovén zászlóval színezett kameraikonra kattintva bárki elérheti az ottani aktuális forgalmi helyzetet mutató kameraképeket. Az oldalon hasonlóképp a magyar utak webkameráinak képei is megtekinthetők.

A magyar-szlovén nemzetközi együttműködés a CROCODILE (Cooperation of Road Operators for Consistent and Dynamic Information Level) projekben jött létre. Ennek célja Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Ciprus részvételével a harmonizált intelligens közúti közlekedési alkalmazások megvalósítása – olvasható a közleményben.

KAPCSOLÓDÓ "Mobilosították" az Útinform szolgáltatását 32 ezer kilométernyi országos közúthálózatról lesz mostantól azonnali információ....

Nyitókép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd