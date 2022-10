Erős influenzajárványra figyelmeztet Békássy Szabolcs

Minden eddiginél durvább influenzaszezonra számítanak a háziorvosok. Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető, a Háziorvosok Online szervezetének alapítója elmondta, az influenzafigyelő-szolgálat már működik Magyarországon, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kijelöli azokat a háziorvosi praxisokat, ahonnan várja az adatszolgáltatást.

„Azt látjuk, hogy a magas lázzal, ízületi fájdalommal rendelkező, légúti tüneteket is produkáló betegeink száma növekszik, és ezen betegek esetében nem igazol koronavírus-fertőzést a gyorsteszt, így azt valószínűsítjük, hogy ez akár már az influenzajárvány felfutását is jelentheti. Azt mindenképpen én is meg szeretném erősíteni, hogy a déli féltekéről gyűjtött tapasztalataink alapján arra számítunk, hogy idén lesz, és

komolyabb influenzajárvány lesz, mint a korábbi években”

– mondta Békássy Szabolcs.

Az influenza elleni védőoltásokkal kapcsolatban elmondta, hogy egyik szezonban sem fogy el az NNK által a háziorvosok rendelkezésére bocsátott mennyiség, abban bízik, hogy az idén kapós lesz az anyag. Arra biztatja a hatvan év felettiekkel, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Tavaly mindenkinek ingyenes volt az oltás, az idén a veszélyeztetett korosztály, tehát a hatvan fölöttiek és a krónikus megbetegedésben, azaz cukorbetegségben, szív és érrendszeri megbetegedésben vagy daganatos megbetegedésben szenvedők kapják térítésmentesen, a kezelőorvos erről pontos tájékoztatást tud adni – mondta a országos háziorvosi kollegiális vezető.

Arra kérdésre, hogy ha az idén erős járványra számítanak, nem lenne észszerű-e most is ingyen adni, azt felelte, hogy az egészséges fiatalok általában megbirkóznak a betegséggel, de a számukra is ajánlott a védelem megerősítése.

A koronavírussal kapcsolatban természetesen nem tud semmi biztossal szolgálni – mondta –, figyelik a nemzetközi trendeket, a legutóbbi emlékeztető oltásukat már régen, fél évnél régebben felvevők számára ajánlja az újabb adagot. Az alapimmunizáltaknak mindenképp javasolt az emlékeztető oltás, közölte, és hozzáfűzte, hogy „a háziorvosoknál is rendelkezésre állnak az oltóanyagok, az új, kétkomponensű omikron variánsra specifikus oltás pedig a kórházi oltópontokon elérhető”.

Az interjú további részében a háziorvosokat is sújtó energiaválságról beszél Békássy Szabolcs, a teljes beszélgetés alább meghallgatható.

