Az atomenergia nemzetbiztonsági kérdéssé vált - a nap hírei

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek fontos szerepe van abban, hogy felemelje a szavát az államok azon szuverén joga mellett, hogy békés célból felhasználják a nukleáris energiát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter a NAÜ miniszteri szintű konferenciáján mindenekelőtt a súlyos európai energiaválságról beszélt. Hozzátette: a nukleáris energia szuverenitási, nemzetbiztonsági kérdéssé vált, mivel nélküle nincs ellátásbiztonság sem Európában, sem Magyarországon. Megismételte: Magyarországnak nincsenek jelentős kőolaj- és földgázforrásai, ezért a nukleáris energia az egyetlen lehetőség, hogy valamelyest függetlenedni tudjon a nemzetközi energiapiac fejleményeitől.

Értékalapú építményadót vet ki a Margitszigeten a főváros. A Főváros Közgyűlés döntése értelmében január elsejétől 1 százalékos adót kell megfizetni az egymilliárd forint értéket meghaladó magán-luxusingatlanok után. A közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert: javasolja a kerületi önkormányzatoknak is az adónem bevezetését. A közgyűlés döntött arról is, hogy idén nem lesz karácsonyi díszkivilágítás a fővárosi önkormányzat általa kezelt helyeken. Ezzel 28,3 millió forintot spórol Budapest. A képviselők emellett arról is határoztak, hogy 20 új, alacsony padlós, légkondicionált CAF-villamost vesz a spanyol gyártótól Budapest.

Az LMP szerint az energiaválságot csak megújuló energiaforrásokkal lehet kezelni. Az ellenzéki párt országos elnökségének tagja ismertette az LMP szerint szükséges teendőket: 600 milliárd forintos keretösszeggel indítanának komplex épületenergetikai felújítási programot, amelyből évente mintegy 100 ezer lakás újulhatna meg. Az LMP szerint azonnal engedélyezni kell a szélerőművek telepítését, és el kell törölni a napelemtelepítésre kivetett termékdíjat, sokkal jobban ki kellene használni a geotermiában rejlő lehetőségeket.

A Zöld Busz Program bővítésére fordítja a Németországgal megkötött kvótakereskedelmi megállapodásból származó bevételt Magyarország – közölte az energiapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós szabályok szerinti kibocsátás-csökkentést megvalósító tagállamok a keletkező kvótatöbbletet értékesíthetik. A Zöld Busz Programban országszerte eddig 79 buszt adtak át, és 139 tiszta és csendes jármű állami hozzájárulással ösztönzött beszerzéséről született döntés.

Száz új magyar busz áll forgalomba a Volánbusznál. A 6,5 milliárd forintból beszerzett járművek átadása októberben már meg is kezdődött - mondta a közlekedésért felelős államtitkár. Vitézy Dávid felidézte: a közlekedési társaság 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja során több mint 2100 új és újszerű autóbusz állt, illetve állhat forgalomba jövő év elejéig. Ezzel a 6000 járműből álló flotta egyharmadát sikerült megújítani négy év alatt.

Elkészült az árvizek és az aszályos időszakok kezelésére is alkalmas Tisza-Túr árapasztó tározó. A Magyarországon mintaprojektnek számító beruházás több mint 35,8 milliárd forintból megvalósult meg a magyar-ukrán határ melletti Milotán. A tározó, árvizek idején 50 centiméterrel képes csökkenteni a Tisza vízszintjét, valamint jelentős szerepe lesz a vízpótlásban és abban, hogy egyensúlyban tartsa a térség vízháztartását.

Újabb tizenkét önálló postahivatal zár be novemberben. A szolgáltatásokat a jövőben úgynevezett postapartnerek nyújtják – többnyire a helyi boltban. A vállalat a bezárásokat az energiaválsággal indokolja. A Magyar Posta július közepén jelentette be az első postabezárásokat, a most bejelentettekkel 93-ra nő a megszűnő vidéki fiókok száma. Emellett október elején bezárta 35 budapesti fiókját is.

Az amerikai Westinghouse lehet az első lengyel atomerőmű kivitelezője, emellett dél-koreai atomreaktor is épülhet Lengyelországban - jelentette be a kormányfőhelyettes. Varsó azt is hangsúlyozta: a döntés még nem született meg. Washington korábbi közlése szerint az első lengyelországi atomreaktor a tervek szerint 2033-ban állhat működésbe. A 2020-ban jóváhagyott lengyel atomenergetikai kormányprogram szerint Lengyelország 2043-ig hat reaktort tervez építeni.

Szlovákiában elutasította a kormány azonnali lemondását célzó népszavazási kezdeményezést az alkotmánybíróság, mert szerinte a kérdés nincs összhangban az alaptörvénnyel. A testület elnöke kijelentette, hogy az államfő ebben a kérdésben nem írhat ki referendumot. A legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Irány, több más ellenzéki párt támogatásával idén júniusban kezdett aláírásgyűjtésbe egy népszavazás kiírására. A referendum kiírására augusztusra mintegy 400 ezer támogató aláírás gyűlt össze.

Nem lesz kötelező a covid-teszt november 1-jétől a Katarba beutazáskor, így a november 20-án kezdődő labdarúgó-világbajnokságra is könnyebben juthatnak majd el a szurkolók. A friss döntéssel megszüntették a nyomkövető alkalmazás használatának kötelezettségét is, a maszkviselést pedig ezentúl csak az egészségügyi intézetekben írják elő. A november 20-án kezdődő és december 18-ig tartó 32 csapatos világbajnokságra több mint egymillió nézőt várnak a szervezők.