A magyar tulajdonú boltok csaknem harmada tavaszra végleg bezárhat?

A vállalkozások túlnyomó többsége már most is azzal szembesül, hogy a háztartások „bevásárló listáján” az élelmiszer az első, utána jön az energia, és csak az utolsók között lesznek mondjuk a ruhák, a cipők, az utazás, vagy a nagy értékű műszaki cikkek – olvasható az mfor.hu kiskereskedelmi piacot feltérképező cikkében.

Meglátásuk szerint két üzletcsoport menekülhet meg a kiskereskedelemben: a nemzetközi láncokhoz tartozók és az alapvető szükségleti cikkeket és élelmiszert árusítók. A többiek zöme legfeljebb tavaszig marad életben – jelen állás szerint. Sokkal turbulensebb időket élnek meg a cégek, mint a Covid alatt és szűkebb is a mozgástere a legtöbb szereplőnek – hívják föl a figyelmet.

A Devergo-cégcsoport általános igazgatója a lappal azt közölte: vizsgálják, hogy hétköznap egyes bevásárlóközpontokban lévő üzleteiket fél órával később nyitnák és ugyanennyivel előbb zárnák, ezzel valamekkora energia megtakarítást elérhetnének. Csordás Norbert megfogalmazása szerint dolgozóik hajlandóak elviselni a megszokottnál hidegebb levegőt, de mondjuk a vasárnapi zárva tartástól már mereven elzárkóznak.

Szerinte a bérbeadóknak bérletidíj-mentes időszakot kellene adniuk egy megállapodás alapján, vagy forgalomarányossá kellene tenniük a bérleti díjat a következő legalább két évre. Az mfor.hu értesülései szerint viszont nagyon kicsi az esély arra, hogy a bevásárlóközpontok üzemeltetői/bérbeadói bérletidíj-kedvezményt adnának, ugyanez vonatkozik a forgalomarányos díjra is. Arra hivatkozva, hogy a beruházásaikat finanszírozó bankok ezeket nem nézik jó szemmel.

A legnagyobb hazai bevásárlóközpont-üzemeltető Indotek Csoport részéről úgy nyilatkoztak, hogy a Covid első hullámai alatti gyakorlathoz hasonlóan most is egyedi megállapodásokra törekszenek a bérlőkkel. Szauer Tamás, a kiskereskedelmi divízió vezetője mások mellett arra is kitért, hogy vizsgálják a napi kötelező nyitvatartási idő optimalizálásának lehetőségét, amivel – elsősorban a bérlői oldalon – további megtakarítások érhetők el. Illetve tervezik a világítás nyitvatartási időben történő csökkentését, valamint a zárás utáni minimális szintre állítását.

Az mfor.hu megjegyzi, a fentieken túl a bérlők már csak úgy tudják csökkentei költségeiket, ha bezárnak, vagy elbocsátanak, esetleg teljesen áttérnek az online értékesítésre.

A több központban több tucat egységet működtető Boston Group ügyvezetője szerint a vásárlási hajlandóság a következő hetekben tovább csökkenhet, hiszen a lakosság nagy része teljesen átszervezte a költéseit. Úgy véli, hogy a központokban működő magyar tulajdonú boltok 20-30 százaléka végleg be fog zárni. A legnagyobb veszélyben a csak néhány egységet működtető, egyébként is sérülékeny márkák vannak, a nagyobb hálózatok is sokat veszítenek, de túlélhetik a válságot.

