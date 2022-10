Olyan mint a részegség, mégsem büntetik

2008 óta egyetlen korty alkoholos italt sem ihat meg Magyarországon az, aki utána a volán mögé ül - emlékeztet a vezess.hu

Az alkoholtól lassulnak a reflexeink, zavarosabbá válik a gondolkodásunk és romlik a tájékozódási, illetve egyensúlyozási képességünk – ezek mind-mind olyan funkciók, amelyek fontosak a vezetéshez. Mindemellett a pia álmosít is, ami újabb veszélyforrást jelent.

Hasonló tüneteket azonban nem csak az alkohol, vagy egyéb, tudatmódosító szerek okozhatnak, amelyeket tilt a törvény. Az is elég, ha nem pihenjük ki magunkat, nem alszunk eleget, és máris hasonlóan veszélyesek lehetünk magunkra, illetve a közlekedés többi résztvevőjére, mint az ittas sofőrök. Nagy fokú fáradtság esetén az ember akár úgy is érezheti magát, mint aki ivott, mert úgy hathat mindez az emberre, mintha a vérében 1 ezreléknyi véralkohol lenne.

Bizonyított tény, hogy több mint hatszor nagyobb eséllyel szenvednek balesetet azok, akik fáradtan ülnek a volán mögé. A súlyos sérüléssel vagy halállal végződő incidensek veszélye pedig 50 százalékkal nagyobb az ilyen esetekben. Az Egyesült Királyságban például a 66 milliós lakosság közel negyede, 16 millió fő szenved alvásproblémáktól, és a statisztikák szerint a karambolok 20 százalékában, a halálos baleseteknek pedig a 25 százalékában játszik közre a fáradtság.

A kevés vagy rossz alvás következményeit nem is biztos, hogy elsőre észreveszik az emberek, de ha nem változtatnak, előbb vagy utóbb megérzik, ha hiányzik az életükből a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás. Meglehet, hogy eleinte még gond nélkül elvannak, mert továbbra is jól teljesítenek a munkahelyükön, sőt bírják a fizikai megterhelést is, ám ez hosszú távon nem lesz fenntartható: az evolúció úgy „tervezte” az embert, hogy életének harmadát pihenéssel, alvással töltse.

Alvásminőségünk általános javítása fontos feladat lehet mindenki számára: több időt kell szánnunk az alvásra és meg kell teremtenünk a nyugodt pihenéshez szükséges és ideális körülményeket. Ha ez megvan, kevesebb rossz éjszakában lehet részünk, és ha be is csúszik egy, nem fogjuk hosszú távon nyögni az utóhatásait.

