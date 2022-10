Erőművek Éjszakája: csaknem 70 helyszínen várják a látogatókat – videó

Immár harmadik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját – idén október 28-án kerül sor az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényére. Az érdeklődők ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és – idén először – a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba is.

A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfőbb célja, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal – olvaható közleményükben.

Kovács Pál, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese, a sajtótájékoztatón elmondta: tudatosabban, okosabban és hatékonyabban kell bánnunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal, mert a legolcsóbb energia a meg sem termelt, és fel sem használt energia – tette hozzá.

Mint mondta, a jövőben csak úgy lehetünk sikeresek és versenyképesek, ha csökkentjük a magyar gazdaság energiaintenzitását, azaz egységnyi bruttó hazai terméket minél kevesebb energia felhasználásával állítunk elő.

Nem feledkezhetünk meg azonban a lakossági felhasználók körében elérhető megtakarítási potenciálról sem, amelynek kiaknázása közös felelősségünk.

Az Erőművek Éjszakája szemléletformáló célja és üzenete ezért különösen aktuális. Ha megismerjük, hogy kik, hol, milyen eszközökkel, milyen forrásokból és hogyan állítják elő a mindennapi életünk kényelméhez szükséges energiát, akkor mi is tudatosabban és takarékosabban bánunk erőforrásainkkal – mondta a MEKH elnökhelyettese.

Az Erőművek Éjszakája 2021-ben több mint 3000 látogatót vonzott; a szervezők idén is telt házra készülnek. Ezen a napon országszerte csaknem 70 érdekes helyszínen látják vendégül a látogatókat, akiket számos érdekes programmal, közelről is megtekinthető, gigantikus berendezésekkel és szakértő idegenvezetéssel várnak – írják.

Az erőművek és a fűtőművek idén új helyszínekkel is kiegészülnek. Megnyitnak a víziközmű-szolgáltatók és a hulladékgazdálkodók telephelyei is, így bepillanthatunk egy vízmű vagy egy víztározó működésébe; kiderül, hogyan lesz a szennyvízből tiszta víz, és azt is megtudhatjuk, hogy mi van egy víztorony belsejében. A hulladékfeldolgozással foglalkozó üzemekben megnézhetjük, hogy hogyan lesz a hulladékból újra felhasználható, vagy energetikailag újrahasznosítható alapanyag, és bemutatják azt is: mi hogyan segíthetjük hatékonyan ezt a folyamatot.

A változatos helyszíneken a látogatók betekintést nyerhetnek a hagyományos energiatermelés folyamataiba, választhatnak akár atom, biomassza, hulladék, lignit, szolár vagy éppen víz alapú technológiát alkalmazó erőművet is, illetve megnézhetik a városi távfűtőművek működését, amelyek idén is szép számmal csatlakoztak a programhoz.

A magyar távhőszolgáltatók kiemelt célja, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a távhőszolgáltatást

– mondta Orbán Péter, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének főtitkára. Az idei évben is szorosan kapcsolódik egymáshoz a távhőszolgáltatás napja és az Erőművek Éjszakája, így amellett, hogy az érdeklődők megismerhetik a fűtőműveket, részesei lehetnek azoknak a közösségi élményalapú programoknak is, amelyekkel a távhőszolgáltatók az ország számos pontján várják majd a látogatókat.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre október 13-ától lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.

Nyitókép: Dutkay Peter/Erőművek Éjszakája