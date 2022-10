Az energiaválság témájában "tartott" Kormányinfó Pluszt a Facebookon Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, hosszabb videoüzenetben válaszolva sokakat foglalkoztató konkrét kérdésekre.

Szentkirályi Alexandra kérdésre válaszolva tisztázta, hogy

az iskolai tanévet érintő módosítás nem vonatkozik az óvodai rendre,

tehát az iskoláktól a téli szünethez átcsoportosított őszi szünet az óvodákban mégis lesz. Ismert, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy korábbi Kormányinfón közölte, hogy december 22-től január 8-ig tart majd a téli szünet az iskolákban, cserébe viszont nem lesz őszi. Ezzel egyidőben kormányzati igazgatási szünet is lesz, aminek okai az elszabadult energiaárak.

A kkv-knak nyújtott támogatással kapcsolatban azt tisztázta, hogy az idei 75 milliárd forintos keretösszeg mellett nyílt egy beruházási támogatási kalap is, a támogatásért cserébe azt kell vállalni, hogy nem csökken a munkavállalók száma 2023 végéig az ez évi 90 százaléka alá, az energiahatékonysági beruházást pedig 2024 végéig hajtsa végre.

Megerősítette azt is, hogy

a népszámlálás kötelező,

a brüsszeli szankcióügyi nemzeti konzultáció viszont nem az.

A gáztárolók töltöttségéről is kapott kérdést a kormányszóvivő: elmondta, a töltöttség jelenleg 75 százalékon áll, és mivel az ország tárolókapacitása az egyik legnagyobb (6., lakosságarányosan a 4.) az EU-tagállamok mezőnyében, nincs a szomszédaira utalva, mint más országok. Példaként megemlítette, Észtországban és Litvániában nincs is tárolókapacitás. A németek helyzetéről is beszélt: Németországban ha tele lesznek a tározók, az akkor is csak az éves igény 26 százalékát jelenti.

A nyugdíjprémium érkezésével kapcsolatban aláhúzta, november 10. és 15. között lehet számítani a pénzre, több hullámban. A 4,5 százalékos emelés januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes.

Elmondta még, a hitelmoratórium év végéig érvényben van, de nyárig mindenkinek nyilatkozni kellett, aki élni kívánt a lehetőséggel.

Kamatstop 2023 június végéig él.

A tűzifaigénnyel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra türelmet kért.

